Emergenza morbillo in Giappone | si contano 161 casi

meteoweb.eu

: RT @UnimondoOrg: Emergenza: #epidemia mortale di #morbillo colpisce gli #Yanomami. Al confine tra #Brasile e #Venezuela un’epidemia di morb… - ale_graziadei : RT @UnimondoOrg: Emergenza: #epidemia mortale di #morbillo colpisce gli #Yanomami. Al confine tra #Brasile e #Venezuela un’epidemia di morb… - UnimondoOrg : Emergenza: #epidemia mortale di #morbillo colpisce gli #Yanomami. Al confine tra #Brasile e #Venezuela un’epidemia… - simoneguidugli : @emenietti @nonleggerlo Detto così avrebbero ragione anche gli antivax adire che nn c’è un’emergenza morbillo in Italia. -

(Di venerdì 29 giugno 2018) La segnalazione all’Oms di un’epidemia diin corso inmerita alcune considerazioni. Al 20 maggio 2018 ilconta 161di. Il caso indice, da cui l’epidemia avrebbe avuto origine è probabilmente un viaggiatore internazionale in cui ilè stato diagnosticato nella prefettura di Okinawa il 20 marzo 2018. Va sottolineato che ilera stato dichiarato libero dalnel marzo 2015, quando era stato possibile verificare che per 36 mesi consecutivi non si era verificata alcuna trasmissione dell’infezione all’interno del Paese.Un risultato ottenuto sia per mezzo di alte coperture vaccinali sia attraverso l’individuazione rapida e la rapida risposta a ogni caso di. Nel 2016, la copertura vaccinale della prima dose, somministrata ai bambini di un anno, risultava del 97%; quella della seconda dose, prevista un anno prima ...