Elisabetta Canalis | seno esplosivo in spiaggia Foto

Elisabetta Canalis è incinta per la seconda volta? Il gossip : Elisabetta Canalis nasconde un dolce segreto? Sono sempre più insistenti le voci che vorrebbero l'ex velina mora in attesa del secondo figlio. A riportare il gossip è stato il settimanale Oggi , senza ...

“L’ha fatto”. Elisabetta Canalis in spiaggia come non si è mai vista. Le foto non mentono. Una vera e propria ‘esplosione’ : Si sarà pure trasferita da tempo negli Stati Uniti, ma Elisabetta Canalis, una delle Veline di Striscia la Notizia più famose e amate di sempre, continua a dominare la cronaca rosa anche da oltreoceano. Se poi Eli, che è anche attivissima sui social, torna in Italia, beh, viene da sé che si riprende in un attimo lo scettro della più chiacchierata. Negli ultimi giorni, per dire, fa tanto rumore un pettegolezzo circa la sua presunta ...

Elisabetta Canalis - forme arrotondate : è incinta? : Elisabetta Canalis è di nuovo incinta? Le forme arrotondate della showgirl fanno pensare ad una gravidanza. Dopo aver raggiunto il successo in Italia grazie a Striscia la Notizia, l’ex velina ha trovato la felicità negli Stati Uniti. Da anni vive a Los Angeles insieme al marito Brian Perri e alla piccola Skyler Eva. Ora che la primogenita sta diventando grandi, Eli Canalis potrebbe essere di nuovo in dolce attesa. Già qualche tempo fa la ...

Elisabetta Canalis incinta? Rumours sempre più insistenti sulla dolce attesa : Elisabetta Canalis incinta del secondo figlio? Il gossip sull’ex velina di Striscia la Notizia Elisabetta Canalis incinta? Stando a quanto riportato dal settimanale Oggi pare che sempre più persone vicine alla showgirl sembrerebbero pronte ad affermarlo. Queste, però, al momento rimangono solo voci di corridoio (né confermate né smentite dalla diretta interessata). Molti indizi, infatti, […] L'articolo Elisabetta Canalis incinta? ...

Maddalena Corvaglia : "Senza Elisabetta Canalis non avrei superato la separazione da mio marito" : Maddalena Corvaglia racconta al settimanale Oggi la sofferenza vissuta per la separazione dal marito Stef Burns, storico membro della band di Vasco Rossi:Separarmi da mio marito Stef Burns è stato durissimo. Ho passato un anno e mezzo molto difficile, stavo male, non dormivo la notte. Quando mi sono trasferita a Los Angeles ho scoperto che la persona che ho amato per sei anni semplicemente non esisteva. Ho fatto di tutto per salvare il ...

Maddalena Corvaglia : "Elisabetta Canalis è la principessa Sissi - io sono una camionista!" : Maddalena Corvaglia è stata intervistata dal sito de Il Corriere della Sera all'evento Pitti Bimbo. La showgirl, conduttrice e tra le ex veline di Striscia la Notizia più amate dal pubblico, ha parlato, ovviamente, dell'amicizia oramai ventennale che la lega a Elisabetta Canalis, sua ex collega sul bancone del programma satirico di Antonio Ricci, in onda su Canale 5.Maddalena Corvaglia ha dichiarato di essere molto diversa dalla sua amica ...

Elisabetta Canalis in Sardegna con un 'pancino' sospetto : Oltre a essere un'attrice versatile, è un'affermata imprenditrice nel mondo del fitness, con l'ex velina , e collega, Maddalena Corvaglia . Ma è a Los Angeles che la bella Elisabetta ha messo radici.

Elisabetta Canalis di nuovo incinta?/ Il pancino sospetto : “Se Dio vorrà allargheremo la famiglia…” : Elisabetta Canalis di nuovo incinta? Il pancino sospetto allerta le antenne del gossip: “Se Dio vorrà allargheremo la famiglia…”, ecco cosa dichiarava ad aprile.(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 10:44:00 GMT)