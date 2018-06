Elio e le storie tese | ultimo concerto Al Collisioni Festival di Barolo | scaletta

Biglietti e ospiti dell’ultimo concerto di Elio e Le Storie Tese a Barolo in diretta su RTL 102.5 : L'ultimo concerto di Elio e le Storie Tese sta per compiersi. Il gruppo di Stefano Belisari è infatti pronto a salire sul palco per l'atto conclusivo della loro carriera, dopo 38 anni di attività. In questi ultimi giorni, il collettivo ha rilasciato l'ultimo singolo che ha voluto intitolare La canzone circolare, destinata a Legambiente. Si tratta del primo brano compostabile da loro composto, nel quale compaiono alcune note finali per la ...

La Canzone Circolare di Elio e le Storie Tese : Finale green per gli Elio e le Storie Tese, che hanno composto il loro ultimo pezzo insieme per Legambiente. Ed essendo alla fine del loro ciclo (musicale), hanno dato vita ad una Canzone Circolare trasformandosi, per l’occasione, in Elio e le Storie Circolari. La peculiarità di questo brano? Potrà essere suonato e ripreso all’infinito, come una lattina di alluminio che è riciclabile per sempre. Non a caso, nella parte finale del ...

'La canzone circolare' - Elio e le Storie Tese cantano per l'ambiente - : Il brano è dedicato al tema del riciclo dei rifiuti e sarà usato da Legambiente nella sua campagna contro l'economia lineare

L'ultima canzone di Elio e le Storie tese è un manifesto dell'economia circolare : I fondi di caffè diventano "funghi prelibati", "il torsolo sputato" si trasforma in combustibile per gli autobus. Non sono solo le immagini un po' paradossali della nuova canzone di Elio e le Storie tese, ma la base del primo progetto infinito-musical-ambientalista della band che - in uscita dalla scena musicale italiana – ha pensato di scrivere la sua ultima canzone per Legambiente. Un finale super ecologista per parlare in musica ...

Elio e le Storie Tese : «Saremo i nuovi Chiari Ferragno» - annunciata la svolta social prima del concerto di Roma al Parco della Musica : Arrivederci, 'Arrivedorci', e l'addio? È l'autoironia degli EelST che annunciano da mesi di smettere, ma che sono ancora qui. Anche se, a sentire Elio, 'il dado è tratto, la decisione è presa', e Roma ...