Eletto il nuovo Consiglio Direttivo di AC Milano

Eletto il nuovo governo della Valle d'Aosta guidato dalla leghista Spelgatti - AostaOggi.IT : "Vogliamo essere il governo del fare" AOSTA. Nicoletta Spelgatti, della Lega, è il nuovo presidente della Regione ...

Guerra di posizione nel Pd dopo il nuovo rovescio Elettorale. In campo Zingaretti - no dei renziani : Nel Pd dibattito teso su come reagire all'emorragia di voti,quale forma e quali contenuti dare al partito nell'immediato futuro. Orfini annuncia l'assemblea il 7 luglio, Zingaretti, pronto per la ...

Eletto nuovo Sindaco a Condofuri : Spazi pubblici e verde, acqua pubblica, sport, associazionismo, tempo libero. Il ricco programma comprende anche: urbanistica, territorio e viabilità. Attenzione particolare è rivolta pure il tema ...

Vittorio Sgarbi Eletto nuovo sindaco di Sutri/ Ultime notizie : "Sarà un nuovo Rinascimento" : Vittorio Sgarbi è il nuovo sindaco di Sutri. Le Ultime notizie sulle Elezioni Comunali 2018: il critico d'arte ha battuto Luigi Di Mario. "Sarà un nuovo Rinascimento", aveva promesso

SONDAGGI POLITICI NUOVO GOVERNO/ Conte - fiducia al premier nonostante il curriculum : ma gli Elettori Lega.. : SONDAGGI Elettorali POLITICI: ultime notizie e intenzioni di voto, centrodestra al 40%. Salvini cala di 1,4% in 7 giorni dopo l'accordo di GOVERNO con il M5s. Quale sarà il primo atto?

SICUT DIXIT ElettoRALE : Il presidente Viérin'Traghettare la Valle d'Aosta verso un nuovo modello' : E sul fronte dello sviluppo? "Per l'economia ricordo la nuova iniziativa messa in campo nelle ultime settimane per finanziare le aziende per il tramite di Finaosta e gli sconti autostradali che ...

Vino - Eletto il nuovo cda del Consorzio Prosecco Doc : Roma, 16 mag. , askanews, 'Con l'approvazione del bilancio 2017, si conclude il mandato di questo Consiglio di Amministrazione che ho avuto l'onore di presiedere per due trienni consecutivi, periodo ...

Quim Torra Eletto nuovo presidente della Catalogna : L'indipendentista Quim Torra, 55 anni, è stato eletto 131mo presidente della Catalogna al secondo turno dal Parlament di Barcellona. Candidato dal presidente deposto in esilio Carles Puigdemont, Torra ha ottenuto 66 voti a favore (le due grandi famiglie dell'indipendentismo JxCat e Erc), 65 contrari (unionisti e Podemos), 4 astensioni.La sua elezione pone fine a una lunga fase di paralisi istituzionale e al commissariamento della ...

Silvio Berlusconi si può di nuovo candidare : il tribunale di sorveglianza lo riabilita/ Può essere Eletto : Silvio Berlusconi si può di nuovo candidare: il tribunale di sorveglianza lo riabilita, può essere eletto alla Camera o al Senato. Arriva la decisione del Giudice di Milano

"Traditori della patria" : il nuovo mantra dei 5 Stelle dà il via alla campagna Elettorale : Dopo la breve parentesi "governativa" il M5s rispolvera il lessico barricadero delle origini. "Traditori" (del Popolo o della Patria, fate voi) è la parola d'ordine con cui i 5 Stelle...

Usa : nuovo presidente lobby armi - Eletto giornalista Fox news

Voto in Friuli Venezia Giulia - nuovo test Elettorale. : Si vota fino alle 23, un milione di elettori al Voto per regionali e 19 comuni. Domani lo scrutinio -