Eleonora Brigliadori pensa ad una discesa in politica

Eleonora Brigliadori : "Pechino Express? Bisogno di lavorare. Mi hanno ridotto sul lastrico" : Eleonora Brigliadori, dopo essere stata esclusa da Pechino Express per le proprie convinzioni sulle cure alternative alla medicina tradizionale per guarire dal tumore, ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Oggi, in edicola questa settimana, per chiarire, una volta per tutte, le sue posizioni ma soprattutto la volontà di non chiedere scusa a Nadia Toffa, con cui, in passato, c'è stato un duro scontro (anche fisico): Non ho ...

Pechino Express - Eleonora Brigliadori dopo l’esclusione : “Avevo bisogno di andare - sono sul lastrico” : “È stato un caso montato contro di me, avevo bisogno di quel programma perché sono sul lastrico”. Così Eleonora Brigliadori torna a parlare dell’esclusione dal cast di “Pechino Express”, l’adventure reality di RaiDue: già le sue opinioni contro i vaccini e la chemioterapia per combattere il cancro avevano fatto rumore, poi le parole contro Nadia Toffa hanno fatto traboccare il vaso e la Rai ha deciso di escludere l’ex ...

La fu Eleonora Brigliadori : ‘Avevo bisogno di Pechino - sono sul lastrico’ : “Quando hanno accettato la mia candidatura conoscevano il mio passato e le mie idee. Il programma poi è registrato e non c’era rischio di mandare in onda mie dichiarazioni poco gradite. Avevo bisogno di partecipare a Pechino Express perché non ho mai vissuto di rendita e ho bisogno di lavorare. Mi hanno ridotto sul lastrico, ma io non elemosino la pietà di nessuno”. Eleonora Brigliadori, in un’intervista a Oggi, dice la ...

Eleonora Brigliadori non chiede scusa a Nadia Toffa : "Era un messaggio d'amore" : Dopo le parole choc contro Nadia Toffa, Eleonora Brigliadori non chiede scusa, ma si giustifica: "Non ho fatto nomi né riferimenti a nessuno".Ricordiamo che qualche settimana fa, Eleonora Brigliadori aveva postato un commento riferendosi ad un servizio de le Iene in cui venivano contestati i metodi e le teorie per la cura del cancro che non hanno alcun riscontro scientifico. Eleonora aveva scritto: "Chi è causa del suo mal pianga se stesso il ...