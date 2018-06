Eastbourne | Cecchinato eliminato | Lacko va in finale

Tennis - ATP Eastbourne 2018 : Marco Cecchinato si arrende a Lukáš Lacko in semifinale. L’azzurro ko in due set : Niente da fare per Marco Cecchinato nella semifinale dell’ATP di Eastbourne (Gran Bretagna). L’azzurro è stato sconfitto dallo slovacco Lukáš Lacko (n.94 del mondo) con il punteggio di 6-3 6-4 in 1 ora di gioco. Poco efficace il Tennis del palermitano in quest’incontro sull’erba britannica, al cospetto di un giocatore che sui primi due colpi ha fatto sempre la differenza. Nel primo set, alla prima difficoltà, il siciliano ...

Tennis - Cecchinato “frenato” da Lacko : l’avventura ad Eastbourne finisce in semifinale : Marco Cecchinato è stato eliminato dal torneo di Eastbourne, la sua avventura sull’erba si ferma in semifinale contro Lacko Marco Cecchinato è stato eliminato dal torneo di Eastbourne, l’unico giocato sull’erba, utile come preparazione a Wimbledon dove sarà testa di serie. Il Tennista italiano ha ceduto in semifinale sotto i colpi di Lacko, il quale ha vinto con un 6-3 6-4 che non lascia spazio a repliche. Sarà dunque lo ...

CECCHINATO IN SEMIFINALE ALL'ATP Eastbourne/ Prosegue il momento d'oro dopo il Roland Garros : CECCHINATO in SEMIFINALE ALL'ATP EASTBOURNE: dopo la perfomance al Roland Garros, il tennista di Palermo evidenzia le sue qualità anche sull'erba, battuto l'australiano Millman(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 22:18:00 GMT)

Cecchinato in semifinale all'Atp Eastbourne/ Ok anche sull'erba : supera in tre set l'australiano Millman : Cecchinato in semifinale all'Atp Eastbourne: dopo la perfomance al Roland Garros, il tennista di Palermo evidenzia le sue qualità anche sull'erba, battuto l'australiano Millman(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 20:47:00 GMT)

Atp Eastbourne - Cecchinato in semifinale : Roma, 28 giu. , askanews, Continua il gran momento del 'Ceck' anche sui prati inglesi. Marco Cecchinato ha infatti centrato l'ingresso nelle semifinali del 'Nature Valley International', torneo ATP ...

Cecchinato non si ferma più : battuto Millman - è in semifinale a Eastbourne : Per il siciliano, che è stato accreditato della testa di serie numero 31 a Wimbledon , al via il prossimo 2 luglio, diretta esclusiva Sky Sport, , si tratta della terza semifinale della carriera dopo ...

Tennis - Eastbourne Cecchinato ok sull erba - è in semifinale : In semifinale, domani, affronterà lo slovacco Lukas Lacko, 94 del mondo, che oggi ha superato il britannico Cameron Norrie col punteggio di 6-3 6-4. WIMBLEDON, TRAVAGLIA IN TABELLONE - Stefano ...

Tennis - ATP Eastbourne : Marco Cecchinato non si ferma più. Prima semifinale sull’erba per l’azzurro : Continua il momento magico di Marco Cecchinato. Dalla semifinale del Roland Garros a quella del torneo ATP di Eastbourne. Certo l’importanza delle due partite è ben diversa, ma il traguardo raggiunto sull’erba inglese è sicuramente di prestigio per il siciliano che mai si era spinto così avanti in un torneo con questa superficie di gioco. La sfida di oggi, poi, era abbastanza significativa per l’azzurro che si è trovato ad ...

Atp Eastbourne – Cecchinato inarrestabile : Millman ko ai quarti : Marco Cecchinato non si ferma più: staccato il pass per la semifinale del torneo Atp 250 di Eastbourne Continua il momento positivo di Marco Cecchinato. Dopo la bella avventura al Roland Garros, il tennista italiano continua a sorridere e lo fa al torneo Atp 250 di Eastbourne. Cecchinato ha battuto oggi, sull’erba inglese, l’australiano John Millman, numero 62 del ranking Atp, col punteggio di 5-7, 6-3, 6-2, dopo un’ora e ...

ATP Eastbourne - Neanche l'erba ferma Cecchinato - battuto Istomin : Nel secondo set il palermitano - numero 31 del mondo secondo le ultime classifiche - si regolarizza al servizio e punge quando più conta, ovverosia nel decimo game con Istomin al servizio per ...

Eastbourne - Cecchinato vola ai quarti di finale : Marco Cecchinato si qualifica ai quarti di finale del torneo Atp 250 di Eastbourne , erba, montepremi 661.085 euro, . L'azzurro, numero 31 del mondo e quarta testa di serie, batte in rimonta l'uzbeko Denis Istomin, numero 91 del ranking Atp, con il punteggio di 4-6, 6-4, 7-5 in un'ora e 43 minuti.

Tennis - ATP Eastbourne 2018 : Marco Cecchinato la spunta al terzo set contro Denis Istomin e passa ai quarti : Debutto convincente sull’erba di Eastbourne per Marco Cecchinato. L’azzurro, entrato in tabellone direttamente al secondo turno, ha sconfitto Denis Istomin, già giustiziere di Andreas Seppi al primo turno, in rimonta al terzo set, 4-6 6-4 7-5. Un successo importante, perché il match era cominciato in salita, perché si tratta di una prova generale in vista di Wimbledon (dove Marco sarà testa di serie) e perché il torneo inglese ...