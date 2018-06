È stata chiusa l’indagine sull’uomo che a Londra spinse una donna nel traffico senza

Governo ultime notizie - Di Maio sposta Savona/ Salvini : “La porta mai stata chiusa”. Attesa Colle-Cottarelli : Governo ultime notizie, diretta live: Cottarelli attende "maggioranza politica": Sergio Mattarella ci ripensa su Lega-M5s? Le possibili date per le elezioni e tutti gli scenari aperti(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 23:47:00 GMT)

Autostrada chiusa - il traffico pesante si riversa sulla statale nella notte : SAN BENEDETTO DEL TRONTO notte di grande traffico lungo la Statale 16, nel tratto compreso tra Grottammare e San Benedetto. Centinaia di camion si sono infatti riversati sul circuito urbano lungo ...

statale 36 - incidente stradale tra più veicoli : camion perde olio - superstrada chiusa verso nord e riaperta in serata : Statale 36 chiusa per più di quattro ore venerdì 25 maggio dopo l'uscita di Briosco, in direzione nord, a causa di un incidente che ha coinvolto tre auto e un mezzo pesante. Il camion ha perso olio, ...

Incidente tra due veicoli - statale chiusa : Anas comunica che, a causa di un Incidente all'altezza del km 22,900 nella mattina di lunedì 14 maggio, è stato temporaneamente chiuso al traffico un tratto strada statale 685 'delle Tre Valli Umbre ',...

Maltempo - strada statale 362 “Jesina” chiusa per allagamenti : Anas comunica che sulla strada statale 362 “Jesina”, a causa di un allagamento tra il km 4 e il km 5 dovuto al Maltempo, e’ provvisoriamente chiuso al traffico, in entrambe le direzioni, il tratto compreso tra la rotatoria per Santa Maria Nuova e la rotatoria per Castelrosino (Jesi), in provincia di Ancona. Il traffico al momento e’ deviato sulla viabilita’ alternativa, con indicazioni in loco. Il personale di Anas ...

Maltempo : frana sul lago di Como - statale chiusa fino a domani : Il Maltempo ha provocato una frana tra i comuni di Argegno e Colonno: per tale motivo resterà chiusa almeno fino a domani mattina la SS340 Regina, che costeggia la sponda occidentale del lago di Como. La sede stradale è stata liberata ma è necessario prima mettere in sicurezza la parete rocciosa a monte della strada dove si trovano circa 200 metri cubi di materiale pericolante: i lavori sono in corso e dovrebbero terminare entro ...

statale 36 - tir di traverso a Veduggio : Valassina chiusa in direzione sud : stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Lecco l'autista del tir finito di traverso sulla Valassina intorno alle 20.30 di venerdì 4 maggio. Superstrada chiusa e traffico deviato sulla ...

Camion ribaltato sulla statale 36 : Valassina chiusa verso Milano tra Nibionno e Briosco : Camion ribaltato tra Veduggio e Capriamo. E' successo verso le 20.30: superstrada Milano Lecco chiusa in direzione Sud, uscita obbligatoria a Nibionno, si rientra a Briosco. Camion ribaltato sulla Ss ...

Maltempo - allagamenti in Sardegna : chiusa la statale Sud occidentale Sarda : Anas rende noto che sulla SS126 Sud occidentale Sarda è chiuso in entrambe le direzioni a causa di allagamenti, dovuti alle forti piogge, il tratto dal km 65,300 (Fluminimaggiore) al km 44,300 (Iglesias) nella provincia di Carbonia-Iglesias. Le deviazioni sono indicate in loco. Uomini e mezzi di Anas sono a lavoro per consentire il ripristino della viabilità in piena sicurezza. L'articolo Maltempo, allagamenti in Sardegna: chiusa la statale Sud ...

Acerra - scuola chiusa perché troppo calda : è costata 9 milioni di euro Video : Ad #Acerra esiste una #scuola di recente costruzione ma che - a detta della dirigente scolastica - risulta inagibile - perché farebbe troppo caldo nel periodo primaverile in quanto la struttura non avrebbe finestre nelle aule ma soltanto delle enormi vetrate che non evitano ai raggi del sole di entrare e riscaldare in maniera eccessiva l'ambiente di studio. Eppure l'edificio che ospita la scuola materna ed elementare della citta' di Pulcinella è ...

