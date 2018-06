È morta a 17 anni Jahi McMath : dal 2013 la famiglia lottava per non staccarle la spina : Il 22 giugno si è spenta nel New Jersey Jahi McMath, una ragazza che è stata al centro di una lunga battaglia legale negli Stati Uniti. Dichiarata cerebralmente morta quando aveva 13 anni a causa delle complicazioni dopo un intervento per asportarle le tonsille, la sua famiglia si era opposta a staccarle la spina.Continua a leggere

Salute. Dopo i 105 anni il rischio mortalità si ferma : La mancanza di dati affidabili su questi "pionieri della longevita'" ha alimentato un controverso dibattito tra gli scienziati di tutto il mondo. La comunità scientifica è oggi divisa tra chi ...

Mistero a Livorno - donna di 41 anni trovata morta in casa con una ferita alla testa : Uno straniero, che si trovava nell'appartamento, è stato ascoltato nella notte dalla polizia. Per ora gli investigatori non escludono nessuna ipotesi, a partire da quella dell'omicidio.Continua a leggere

Livorno - donna di 41 anni trovata morta in casa con una ferita alla testa : Giallo a Livorno dove nella tarda serata di ieri una donna di 41 anni, Giada Bartolini, è stata trovata morta nel suo appartamento di via Ademollo, nella zona della stazione. Lo riferisce AdnKronos. Il...

Bimba di 6 anni morta di meningite in 4 ore. Non era vaccinata : Uccisa dalla meningite in 4 ore. La piccola Giulia è morta a 6 anni, dopo aver contratto la meningite di tipo C. La bambina non era stata vaccinata e probabilmente quella punturina...

Bimba di 6 anni morta di meningite in 4 ore. Non era vaccinata. Il padre : “Ora che dice Salvini?” : Giulia non è stata vaccinata perché il giorno dell’appuntamento aveva la febbre. Stava aspettando la chiamata per una nuova data, poi però ha contratto la famigerata malattia che l'ha uccisa. "I vaccini salvano le vita" dice il padre tra le lacrime, che poi polemizza col leader della Lega.Continua a leggere

Bambina di 6 anni morta di meningite in 4 ore : non era vaccinata : di Alessia Strinati Uccisa dalla meningite in 4 ore. La piccola Giulia è morta a 6 anni , dopo aver contratto la meningite di tipo C. La Bambina non era stata vaccinata e probabilmente quella ...

Bambina di 6 anni morta di meningite in 4 ore : non era vaccinata : Uccisa dalla meningite in 4 ore. La piccola Giulia è morta a 6 anni , dopo aver contratto la meningite di tipo C. La Bambina non era stata vaccinata e probabilmente quella punturina invece avrebbe ...

È morta Esther Judith Singer. Chichita Calvino - la moglie del grande scrittore si è spenta a novantatré anni : È morta Esther Judith Singer. Conosciuta come Chichita Calvino era la moglie di Italo, scrittore italiano tra i più grandi della letteratura del XX secolo.Continua a leggere

morta Chichita Calvino - addio alla moglie di Italo : aveva 93 anni : Traduttrice delle opere del marito, che ha contribuito a diffondere nel mondo, Chichita ha lavorato anche per organismi internazionali come l'Unesco. Lascia due figli: Marcello Weill, e Giovanna, ...

morta Chichita Calvino - addio alla moglie di Italo : aveva 93 anni : Adddio a Chichita Calvino. La moglie di Italo Calvino, vero nome Esther Judith Singer, è Morta oggi a Roma: aveva 93 anni. Il decesso è stato comunicato dalla casa editrice Einaudi. Nata nel 1925 a ...

morta Chichita Calvino - addio alla moglie di Italo : aveva 93 anni : Traduttrice delle opere del marito, che ha contribuito a diffondere nel mondo, Chichita ha lavorato anche per organismi internazionali come l'Unesco. Lascia due figli: Marcello Weill, e Giovanna, ...

Latina - incidente all'alba : morta una ragazza di vent'anni - l'amica alla guida ferita gravemente : Una ragazza di circa 20 anni è morta e una sua amica, che era alla guida, è rimasta gravemente ferita a seguito di un incidente stradale in auto avvenuto questa mattina a Latina,...

È morta uno dei gorilla più conosciuti al mondo : la femmina Koko - aveva 46 anni e parlava una lingua dei segni semplificata : Il 19 giugno in California è morta una gorilla nota in tutto il mondo per la sua intelligenza: si chiamava Koko, aveva 46 anni e sapeva “parlare” una forma semplificata di linguaggio dei segni che le era stata insegnata dalla The post È morta uno dei gorilla più conosciuti al mondo: la femmina Koko, aveva 46 anni e parlava una lingua dei segni semplificata appeared first on Il Post.