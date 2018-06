Due tifosi argentini sbagliano città | Putin regala loro i biglietti

Russia 2018 - Due tifosi dell'Argentina sbagliano città : Putin gli regala i biglietti per il match contro la Nigeria : La storia è a lieto fine per i due tifosi argentini, ma grazie al premier Putin che è intervenuto in prima persona, essendo venuto a conoscenza della loro disavventurai. I due hanno confuso la città ...

Mondiali 2018 Russia - tifosi dell'Argentina sbagliano città : Putin gli regala Due biglietti : L'intervento di Putin e la vittoria con la Nigeria In poche ore, infatti, questa notizia è rimbalzata sul web e ha fatto il giro del mondo. Arrivando addirittura al presidente Vladimir Putin, ...

Disavventura (pazzesca) per Due tifosi dell’Argentina! Ci pensa Putin a rimediare - il regalo di Vladimir ai due supporter : La Disavventura dei due tifosi argentini si trasforma in una storia a lieto fine: lo scambio di città fa mancare ai due maldestri supporter l’incontro tra Argentina e Croazia, ma ci pensa Vladimir Putin a porre rimedio alla loro svista Due tifosi argentini hanno vissuto in occasione dei Mondiali di Russia 2018 una Disavventura che li ha fatti mancare al match della loro squadra. Scambiando la città di Novgorod, situata a nord-ovest ...

Mondiali 2018 - 4 tifosi argentini pestano Due croati. Ministro Bullrich : 'Fermate quei violenti' : Continue scene di festa, tifosi che arrivano allo stadio insieme e si fanno fotografare uno di fianco all'altro, le strade di Mosca , e non solo, colorate dallo spettacolo della con-fusione pacifica ...

VentiDue tifosi del Napoli a giudizio : avevano occupato a Udine posti dei bambini : Un gruppo di 22 tifosi del Napoli, tutti campani, sono stati rinviati oggi a giudizio dal gup del tribunale di Udine Daniele Faleschini Barnaba dopo aver fatto irruzione in un settore della Tribuna ...

Mondiali 2018 : Due tifosi inglesi accusati di teppismo : Sono accusati di teppismo e ubriachezza i due tifosi inglesi fatti scendere oggi da un treno diretto a Volgograd, dove la nazionale inglese sta affrontando quella tunisina. Lo riporta l’agenzia Interfax citando la polizia russa. Uno dei due – fanno sapere le forze dell’ordine – ha rotto il vetro di una delle porte di un vagone ferendosi alla mano destra ed è stato medicato in ospedale, l’altro tifoso inglese, anche ...

Due tifosi inglesi accusati di teppismo : ANSA, - MOSCA, 18 GIU - Sono accusati di teppismo e ubriachezza i due tifosi inglesi fatti scendere oggi da un treno diretto a Volgograd, dove stasera la nazionale inglese affronterà quella tunisina. ...

Agguato ai tifosi del Venezia prima della partita : arrestati Due ultrà palermitani : Approfondimenti Tafferugli dopo Venezia-Palermo: ferito tifoso rosanero, bus danneggiato 7 giugno 2018 Scontri tra tifosi a Venezia, il racconto: 'Aggrediti con mazze e stanghe di ferro' - VIDEO 7 ...

Diritti tv : rischio Due abbonamenti per vedere tutta la A. La Rai replica : 'Tifosi danneggiati - 90° Minuto può sparire' : Resta salvo il diritto di cronaca per la trasmissione dei gol durante i tg'. Uno scenario questo che metterebbe seriamente a rischio il futuro di una trasmissione storica come 90° Minuto. replica ...

Diritti tv : rischio Due abbonamenti per tifosi Serie A : I tifosi di calcio rischiano di dover sottoscrivere due abbonamenti per poter vedere le partite di Serie A. E quanto emerge al termine dell’assemblea della Lega Calcio che ha attribuito il Diritti tv per gli anni 2018-2021, privilegiando un bando per prodotti e non per piattaforme che non tiene conto della suddivisione per squadre. +Tre i pacchetti principali che dovranno essere presto assegnati, ma nessuno degli operatori che si è detto ...

Champions - sanzioni alla Roma : Due trasferte vietate ai tifosi e multa : La Uefa ha reso noto le decisioni dopo gli incidenti di Liverpool in cui è rimasto gravemente ferito un tifoso dei Reds

Champions League - aggressione tifosi Liverpool a Kiev : è di Due feriti il bilancio provvisorio : Sono due i tifosi del Liverpool feriti dopo l’aggressione che una ventina di tifosi ucraini hanno messo in atto in un locale di Kiev Due tifosi del Liverpool feriti in modo lieve e altri due arrestati. E’ questo il bilancio dell’attacco di una ventina di hooligans ucraini nei confronti di alcuni tifosi dei ‘Reds’ mentre stavano cenando intorno alle 23 di ieri sera in un ristorante nei pressi dello Stadio Olimpico di ...

Scontri Kiev - hooligan ucraini attaccano tifosi del Liverpool : Due feriti lievi. IL VIDEO : Non si ferma la violenza intorno al mondo del calcio. Dopo i terribili Scontri prima della semifinale di andata tra Liverpool e Roma un nuovo capitolo a Kiev, a poche ore dalla finalissima di ...