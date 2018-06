Dream Alone | Recensione | Trailer e Gameplay

gamerbrain

(Di venerdì 29 giugno 2018) Quest’oggi vi porteremo nel mondo di, un platform tetro, triste e dai tratti oscuri, che abbiamo avuto occasione di provare per voi su Switch, su gentile concessione Fat Dog Games.è un platform in 2D che ricorda per certi versi Limbo, popolato da nemici e trappole mortali, enigmi ambientali da risolvere ed ambientazioni oscure e malinconiche. Il gioco inizia quando una misteriosa malattia colpisce un villaggio, gli abitanti cadono in coma, portando ad uno stato di trance intere famiglie. Un bimbo sopravvissuto alla malattia, decide di partire per un lungo viaggio per trovare la leggendaria fattucchiera, in grado di curare il suo villaggio dalla malattia. L’avventura si divide in livelli,suddivisi in varie ambientazioni tra cui una foresta, un cimitero, una città fantasma ed altri ancora per un ...