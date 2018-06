Drake ha un figlio | e lo conferma con una canzone

vanityfair

: Le voci erano vere: Drake è papà di un bimbo di otto mesi ?? #Scorpion - mtvitalia : Le voci erano vere: Drake è papà di un bimbo di otto mesi ?? #Scorpion - radiodeejay : La madre è un'ex porno star francese - __theseconds : RT @drakesmad: Comunque raga la storia di Drake è similissima a quella di Louis. Una sera di cazzate e BOom, hai un figlio. -

(Di venerdì 29 giugno 2018) È vero:ha un. Proprio come aveva insinuato il rapper americano Pusha – T alla fine di maggio, alludendo al testo dellaThe Story of Adidon. Aveva detto: «Sta nascondendo suoal mondo», scatenando le polemiche dei fan. Mahato l’indiscrezione con il suo nuovo disco: una delle canzoni del suo album Scorpion, Emotionless, parla proprio della paternità nascosta. «Non stavo nascondendo il mio bambino al mondo», dice il testo. «Stavo nascondendo il mondo a mio». https://www.instagram.com/p/Bklf4UVHNIt/?taken-by=champagnepapi Della nascita di Adonis (così si chiama il bimbo),parla anche in un’altra, March 14th, l’ultima traccia dell’album. «Lei non è la mia amata, come Billie Jean, ma il bambino è mio. Cazzo, ci siamo incontrati solo due volte»: il rapper si riferisce a Sophie Brussaux, 28 anni, francese, ex attrice di film ...