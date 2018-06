Don Aldo Antonelli | il Prete ' Rosso' | Salvini è Hitler Light

Matteo Salvini - Don Aldo è il prete che gli augura il peggio : 'Mostro - come Hitler. Ecco cosa gli auguro'. Vergogna : Si chiama Don Aldo Antonelli il nuovo prete-Vergogna italiano. Qualche anno fa era Don Giorgio De Capitani a scandalizzare con le sue invettive contro Silvio Berlusconi , oggi è il parroco abruzzese e ...

Ferrara di Monte Baldo - Verona - propone la sua Montagna 2018. Sessanta studiati appuntamenti attenDono visitatori e turisti. : Domenica, 1 luglio, s'aprirà con la prima edizione della "Festa delle erbe selvatiche e dei fiori del Monte Baldo", con conferenze, show cooking, spettacoli e stands enogastronomici, che offriranno ...

Bianca Berlinguer e Mauro Corona risponDono ad Aldo Grasso : “Ci ha ‘attenzionato’ l’uomo che ha il cognome in sovrappeso” : Aldo Grasso, il critico televisivo più temuto dalle star, non ha mai amato Bianca Berlinguer. Una volta ha scritto: “Bianca Berlinguer, la nostra BB, è una vera precettrice, l’aria severa che ben si accompagna all’inflessibilità di pensiero. Per troppa pensosità è sempre pallida”. E poi ancora un’altra: “Solare come una notte a Bucarest, malleabile come un guardrail, spiritosa come un frontalino”. Questo è il ritratto perfetto di ...

Mondiali Russia 2018 - da MaraDona a Ronaldo : quante star al Luzhniki : Da Carlo Ancelotti a Mourinho, dal Pibe de Oro, al dito medio in diretta tv della popstar Robbie Williams: all'inaugurazione del Mondiale una vera e propria parata di stelle Russia-ARABIA È FINITA ...

Basket - ItalDonne : oro al Mondiale 3X3 - battuta la Russia in finale : Marcella Filippi, Rae Lin D'Alie, Giulia Ciavarella e Giulia Rulli, insieme alla loro allenatrice Angela Adamoli, sono Campioni del Mondo. Hanno vinto la Fiba 3x3 , nuova disciplina olimpica da Pechino 2020, World Cup a Manila, in una giornata di finali dove hanno battuto, una dietro l'altra, Stati Uniti, Cina e Russia. È la prima ...

Nazionale - ce n’è una che va ai Mondiali : l’ItalDonne si qualifica a Francia 2019. Non accadeva da 20 anni : Girelli, Salvai, Bonansea e via, tutte in Francia. C’è un’Italia che va ai Mondiali di calcio, quella femminile allenata da Milena Bertolini. Uno schiaffo ai tanto osannati colleghi ‘azzurri’ che invece guarderanno Russia 2018 dal divano. Non succedeva da vent’anni, ovvero dall’edizione disputata negli Stati Uniti nel 1999, che la Nazionale femminile raggiungesse questo traguardo. Il passo decisivo per le ...

Torino - la pista N'Dong. E resta caldo Zaza per affiancare Belotti : Torino - Walter Mazzarri ha chiesto un rinforzo a centrocampo per il Toro che verrà. Tra i nomi, prende quota quello di Didier N'Dong , 23 anni, cartellino del Sunderland ma in prestito al Watford , ...

Uomini e Donne - Aldo Palmeri : "Ho avuto il terrore di perdere Alessia Cammarota" : Intervistati dal magazine settimanale di Uomini e donne, Alessia Cammarota ed Aldo Palmeri hanno raccontato come procede la loro storia d'amore e sono tornati a parlare dei momenti di difficoltà vissuti in passato. L'ex tronista ha così spiegato la prima impressione avuta della corteggiatrice:Sapevo già chi fosse Alessia, ancor prima che scendesse le scale. L’avevo già notata in trasmissione due anni prima, quando corteggiava Francesco Monte ...

Nathaly CalDonazzo dopo l’incidente/ Video - Lo sfogo : “Chi mi ha investito è una persona orribile!” : Nathaly Caldonazzo dopo un mese dall’incidente in motorino a Roma, il Video sfogo dell'attrice su Instagram: “Chi mi ha investito è una persona orribile!”.(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 18:02:00 GMT)

Pioggia e caldo : inizia il periodo della zanzara tigre - si schiuDono le uova : E’ iniziata la stagione della terribile zanzara tigre: “Questo e’ il periodo in cui le uova delle zanzare deposte a ottobre o novembre dello scorso anno iniziano a schiudersi“, spiega Alessandra della Torre, docente associato di parassitologia dell’Universita’ La Sapienza di Roma. “Anche se l’emergenza Chikungunya dello scorso anno e’ passata non possiamo escludere che possa succedere di ...

La Lega rompe il tabù : un conDono "saldo e straccio" per finanziare la flat tax : Un condono "saldo e straccio". È questa una delle coperture che potrebbe essere messa in campo per finanziare il sogno della Lega: la flat tax. A spiegarlo, in un'intervista a Repubblica, è Armando Siri, consulente economico di Matteo Salvini: "Famiglie, commercianti, imprese che hanno pendenze con Equitalia - fino al 2015 - potranno mettersi in regola versando in modo agevolato il 25%, il 10% o il 6% del dovuto, a seconda delle ...

In 'Ritratti di Donne da vecchie' Luisa RicalDone affronta uno dei più grandi tabù del nostro tempo - l'invecchiamento delle Donne : Controllare la morte, conservare i corpi nell'attesa che la scienza scopra i rimedi per curarne le malattie e farli tornare in vita, è un mito che nella narrativa contemporanea ha ritrovato slancio o ...

Aldo Cazzullo apre il 'Progetto le Donne erediteranno la terra' : Chiudono in bellezza due spettacoli ideati e diretti da Valeria Patera: dall'8 al 13 maggio, in scena 'Le parole di Rita' racconto teatrale per voce, video e musica dalla vita e dalle lettere di Rita ...

Caldo record - rarissime specie tropicali invaDono i mari e le spiagge del Sud Italia : FOTO e VIDEO : 1/4 ...