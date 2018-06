DOMANI A BASTIA SUMMER PARTY

Sebastian Vettel - GP Francia 2018 : “Il terzo posto va bene - mi è mancato il giro perfetto. DOMANI sarà diverso..” : Sebastian Vettel deve accontentarti della terza posizione nelle qualifiche del Gran Premio di Francia di Formula Uno 2018 sul tracciato di Le Castellet. Il leader della classifica generale si ferma ad oltre tre decimi da Lewis Hamilton e, a questo punto, deve iniziare a pensare alla gara di Domani, per provare a non perdere troppo terreno da una Mercedes che sembra davvero imprendibile. “Non posso lamentarmi di questo terzo posto ...

Sebastian Vettel - GP Montecarlo 2018 : “Sono contento - ho fatto il massimo. DOMANI battaglia con Ricciardo” : Sebastian Vettel si è difeso strenuamente nelle qualifiche del GP di Montecarlo 2018, sesta tappa del Mondiale F1. Il tedesco della Ferrari si è dovuto accontentare della seconda posizione alle spalle di Daniel Ricciardo ma Domani proverà a sorpassare l’australiano al via per lottare per la vittoria. Il quattro volte Campione del Mondo sembra molto soddisfatto e soprattutto ottimista in vista della gara di Domani sulle strade del ...

Sebastian Vettel - GP Spagna 2018 : “Contento della mia prestazione - DOMANI in gara sarà tutto da decidere..” : Sebastian Vettel si ferma in terza posizione nelle qualifiche del Gran Premio di Spagna 2018 di Formula Uno, staccato di appena 132 millesimi dallo strepitoso tempo di Lewis Hamilton che spezza il suo filotto di tre pole position consecutive. La sessione del Montmelò ha regalato molte sorprese, con il tedesco della Ferrari che si è qualificato con le gomme Soft nel Q2, facendo segnare un tempo eccellente, mentre nel Q3 ha faticato nel primo ...

Sebastian Vettel - GP Spagna 2018 : “Giornata altalenante - ma DOMANI miglioreremo. Sarà importante ottenere la pole position” : Sebastian Vettel ha chiuso il venerdì del GP di Spagna con il quinto tempo della seconda sessione di prove libere. Il tedesco è comunque fiducioso in vista del prosieguo del weekend, specie considerando le novità portate in pista dalla Ferrari. “Tutto quello che abbiamo messo sulla macchina è sembrato funzionare“, le parole di Seb ai microfoni di Sky Sport F1 HD. “Solo le gomme mi sono sembrate diverse, non so se meglio ...