Disincanto | ecco il teaser della nuova serie del papà dei Simpson

(Di venerdì 29 giugno 2018) Dopo il presente deie il futuro di Futurama, Matt Groening si prepara ad affrontare unadimensione temporale, quella del passato, anche se un passato fantasioso e a tratti assurdo. Si tratta di(Disenchanted in inglese), laproduzione che il padre delleanimate più di successo degli ultimi decenni porterà su Netflix a partire dal prossimo 17 agosto. Come si vede nel brevediffuso in queste ore, gli episodi sono ambientati nel fatiscente regno medievale di Dreamland. Qui incontriamo la principessa ubriacona Bean, portata di fronte a suo padre, il re, assieme all’esuberante compagno Elfo e al suo demone personale Luci. Non mancheranno poi orchi, spiriti, arpie, folletti, troll, trichechi e i personaggi più strampalati di tutti: gli esseri umani. I dieci episodi saranno appunto disponibili sulla piattaforma streaming a partire da metà agosto, ...