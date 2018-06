Disavventura pazzesca per due tifosi dell’Argentina! Ci pensa Putin a rimediare | il

sportfair

(Di venerdì 29 giugno 2018) Ladei dueargentini si trasforma in una storia a lieto fine: lo scambio di città fa mancare ai due maldestri supporter l’incontro tra Argentina e Croazia, ma ciVladimira porre rimedio alla loro svista Dueargentini hanno vissuto in occasione dei Mondiali di Russia 2018 unache li ha fatti mancare al match della loro squadra. Scambiando la città di Novgorod, situata a nord-ovest di Mosca con la città di Nizhny-Novgorod, a est della capitale russa, i due supporter non hanno presenziato al match della Nazionale albiceleste contro la Croazia. La sconfitta della squadra di Messi, per i due maldestri, è stata ancor più amara vista la svista madornale. La loro storia però ha un lieto fine. Il racconto dei viaggiatori argentini è rimbalzato sul web ed ha scomodato niente meno che Vladimir. Il Presidente russo ha ...