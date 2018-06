Diritti tv | Serie B sul web a Perform

Diritti tv - la Serie B a Perform per 22 milioni di euro a stagione : Il gruppo inglese si è aggiudicato i Diritti di trasmissione del campionato cadetto per 22 milioni di euro annui. La gara in chiaro andrà a Mediaset o Rai. L'articolo Diritti tv, la Serie B a Perform per 22 milioni di euro a stagione è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Diritti Tv Serie A 2018-21 - Mediaset Premium «Entro 15/7 contenuti offerta nuova stagione » : COMUNICAZIONE UFFICIALE Mediaset Premium AGLI ABBONATI Gentile Cliente, Mediaset Premium sta lavorando per continuare ad offrirti la visione delle partite di Serie A, saremo in grado di comunicarti i contenuti dell’offerta per la nuova stagione entro il 15 Luglio. Co...

E' l'ora della verità per la vendita dei Diritti tv della serie B : La Spezia - Venerdì 29 giugno alle ore 12 si tiene l'Assemblea della Lega B a Milano, in via Rosellini. All'ordine del giorno, principalmente, i diritti audiovisivi del triennio 2018-2021 con gli ...

Lega Serie B - domani l'assemblea sui Diritti tv per il triennio 2018-2021 : Programmata per domani a mezzogiorno l'assemblea durante la quale verrà rivelato l'esito della procedura di commercializzazione dei diritti tv.

Mediaset punta ai Diritti della Serie A e B? : Grandi progetti a Mediaset: l’azienda del Biscione starebbe pensando di puntare ai diritti delle partite della Serie A e Serie B Sulla scia del grandissimo successo dei Mondiali Russia 2018 trasmessi in esclusiva su Canale 5 e Italia 1 (e talvolta su 20), Mediaset sta valutando la possibilità di prendere i diritti in chiaro dei prossimi campionati di Serie A e di Serie B. Mediaset punta ai diritti della Serie A e Serie B I Mondiali Russia ...

Diritti TV Liga 2019-2022 - con Mediapro e Telefonica superata la Serie A : Aggiudicati quattro pacchetti del ciclo 2019-2022 per 1,14 miliardi: ora Tebas punta a quota 1,3 miliardi

Diritti Tv Serie B 2018 - 2021 - pubblicato bando Pacchetto Esclusivo Anticipi in Chiaro : La Lega Nazionale Professionisti Serie B, in ottemperanza al disposto degli artt. 36 e 38 delle Linee Guida, approvate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n.323/17/CONS del 27 luglio 2017 e dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato con provvedimento in data 25 luglio 2017 e in ragione dell’imminente avvio della Stagione Sportiva 2018/2019 che comprova la sussistenza di ...

Diritti TV Serie B : anticipo del venerdì in chiaro e alcune partite di domenica? Il 29 giugno l’assegnazione : Serie BKT - Nuovo logo della Serie B Sistemata la questione Serie A, ora la partita dei Diritti tv si gioca nel campionato cadetto. La Serie B, che ha cambiato nome in Serie BKT, frutto dell’accordo con il nuovo sponsor (BKT è l’azienda con sede a Mumbai, specializzata in pneumatici per veicoli agricoli, edili e industriali), va a caccia di nuovi ‘padroni televisivi’ per le prossime tre stagioni con un’importante ...

Diritti Tv Serie B 2018 - 2021 - viene introdotto Pacchetto Esclusivo Anticipi in Chiaro : La Lega Nazionale Professionisti Serie B (di seguito LNPB), in relazione al contenuto di cui all’art. dell’art. 4.6.2 dell’Invito a Presentare Offerte pubblicato in data 16.04.2018 (Invito) avente ad oggetto “Pacchetto Esclusivo Dirette a Pagamento” così come descritto dall’Invito COMUNICA ai soggetti partecipanti alla trattativa privata, in dipendenza della manifestazione di volontà dagli ...

Diritti tv : chiusura a breve per la Serie B : “È un momento particolare per i Diritti tv della Serie B, ci sono incontri continuativi che dovrebbero portarci tra pochi giorni a chiudere il discorso per il prossimo triennio”. Il direttore generale della Lega Serie B Paolo Bedin ha commentato così la situazione relativa alla vendita dei Diritti tv del campionato cadetto per il prossimo triennio: “Il presidente Balata è assente proprio perché impegnato in alcuni incontro per ...

Diritti tv Serie B - il dg Bedin : "Chiuderemo a breve" : "Ci sono incontri continuativi che dovrebbero portarci tra pochi giorni a chiudere il discorso per il prossimo triennio".

Diritti tv Serie B - al via il secondo giro di trattative private : Le prime offerte non hanno soddisfatto la Lega B; ora un secondo giro di trattative private. Presenti anche Eleven sports, Eurosport e Fox networks group.