Diritti tv | per il calcio le partite in chiaro sarebbero un guadagno Anche economico

Notorious Pictures cede Diritti a Mediaset per Free TV - titolo corre in Borsa : Notorious Pictures si infiamma a Piazza Affari , dopo l'annuncio di un accordo commerciale con Mediaset , per la concessione dei diritti su alcuni cartoon come Heidi e Nut Job. Le azioni trattano in ...

E' l'ora della verità per la vendita dei Diritti tv della serie B : La Spezia - Venerdì 29 giugno alle ore 12 si tiene l'Assemblea della Lega B a Milano, in via Rosellini. All'ordine del giorno, principalmente, i diritti audiovisivi del triennio 2018-2021 con gli ...

Lega Serie B - domani l’assemblea sui Diritti tv per il triennio 2018-2021 : Programmata per domani a mezzogiorno l'assemblea durante la quale verrà rivelato l'esito della procedura di commercializzazione dei diritti tv. L'articolo Lega Serie B, domani l’assemblea sui diritti tv per il triennio 2018-2021 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

La Corte europea dei Diritti umani di Strasburgo condanna l’Italia per Punta Perotti : “Violato il diritto di proprietà privata” : La Corte europea dei diritti umani di Strasburgo, con una sentenza non appellabile, ha stabilito che le autorità italiane non avrebbero dovuto procedere con la confisca di numerosi terreni per costruzione abusiva senza una previa condanna dei responsabili: la sentenza riguarda Punta Perotti (Bari), Golfo Aranci (Olbia), Testa di Cane e Fiumarella d...

Il Pd è diventato un partito radicale? Nulla vieta di battersi per Diritti civili e sociali insieme : Nel Paese che è arrivato quasi per ultimo in Europa a unioni civili e biotestamento, il Pd perderebbe consensi perché… si occupa troppo (!?!) di diritti civili e troppo poco di diritti sociali. Questa è la tesi che ora va per la maggiore tra politologi e commentatori. Luca Ricolfi ha anche ripreso un’espressione di Augusto del Noce degli anni 70 riferita al Pci (il rischio di diventare un “partito radicale di massa”). Mi ...

La Corte europea dei Diritti dell’uomo ha stabilito che l’Italia ha confiscato illegalmente alcuni terreni (fra cui Punta Perotti e il Golfo di Aranci) : In una sentenza diffusa oggi, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha stabilito che l’Italia ha confiscato illegalmente alcuni terreni fra cui Punta Perotti a Bari e il Golfo di Aranci a Olbia. La Corte ha spiegato che le autorità The post La Corte europea dei diritti dell’uomo ha stabilito che l’Italia ha confiscato illegalmente alcuni terreni (fra cui Punta Perotti e il Golfo di Aranci) appeared first on Il Post.

Lavoro : Filt - per Diritti rider c’è contratto - Di Maio incontri sindacati : Roma, 27 giu. (AdnKronos) – ‘I rider oggi un contratto di riferimento già ce l’hanno ed è quello della Logistica, Trasporto Merci e Spedizione”. A ribadirlo è la segretaria nazionale della Filt Cgil Giulia Guida, sul tema dei rider spiegando che ‘se si vogliono garantire tutele e diritti ai lavoratori coinvolti nella filiera della logistica non si può prescindere dal riferimento al contratto dove inserirli”. ...

Diritti tv - P.S. Berlusconi : «Parliamo con Sky e Perform per il calcio su Premium» : Pier Silvio Berlusconi - amministratore delegato di Mediaset - ha parlato degli obiettivi del Biscione per quanto riguarda i Diritti tv della Serie A. L'articolo Diritti tv, P.S. Berlusconi: «Parliamo con Sky e Perform per il calcio su Premium» è stato realizzato da calcio e Finanza - calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Marcia Perugia-Assisi per Diritti umani : ANSA, - PERUGIA, 26 GIU - "Diciamo basta a violenza, guerre, ingiustizie, disuguaglianze, sfruttamento, discriminazioni, corruzione, razzismo, egoismo, mafie, bullismo, alle parole dell'odio": è l'...

Tim Cook «Apple parla di immigrazione - Diritti umani e privacy perché vuole cambiare il mondo» - : «Abbiamo sempre voluto cambiare il mondo e ho capito alcuni anni addietro che non puoi farlo rimanendo in silenzio su argomenti importanti» ha spiegato Cook ai microfoni di Fortune . «Per noi è un ...