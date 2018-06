Diritti tv | Lega di B verso l' assegnazione | Perform favorita

Lega Serie B - domani l’assemblea sui Diritti tv per il triennio 2018-2021 : Programmata per domani a mezzogiorno l'assemblea durante la quale verrà rivelato l'esito della procedura di commercializzazione dei diritti tv. L'articolo Lega Serie B, domani l’assemblea sui diritti tv per il triennio 2018-2021 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Diritti tv : domani l’assemblea della Lega B : L’assemblea della Lega B è convocata per domani a Milano, in via Rosellini. All’ordine del giorno, principalmente, i Diritti audiovisivi del triennio 2018-2021 con gli aggiornamenti e l’esito della procedura di commercializzazione delle dirette a pagamento. Tra gli altri temi all’ordine del giorno, informa la Lega, anche la mutualità di sistema e il marketing associativo. Nel programma anche le comunicazioni del ...

Lega B : domani assemblea su Diritti tv : ANSA, - ROMA, 28 GIU - L'assemblea della Lega B è convocata per domani a Milano, in via Rosellini. All'ordine del giorno, principalmente, i diritti audiovisivi del triennio 2018-2021 con gli ...

Diritti tv - Tim sarebbe pronta ad un’azione legale contro Sky e Perform : Le accuse di Tim sui Diritti tv potrebbero non essersi ancora concluse, e anzi potrebbero spostarsi sul piano legale. L'articolo Diritti tv, Tim sarebbe pronta ad un’azione legale contro Sky e Perform è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Lega risponde alle dichiarazioni di ad Tim Genish : La Lega Serie A, in riferimento alle dichiarazioni odierne rilasciate da Amos Genish, Amministratore DeLegato di TIM, osserva e ricorda che nel corso dell’ultimo anno ha sollecitato il mercato in modo trasparente e pro competitivo, con Inviti a offrire rivolti a tutti gli operatori potenzialmente interessati, sottoponendo agli stessi ogni possibile forma di offerta e pacchetto di Diritti audiovisivi. Infatti, la Lega Serie A ha dapprima ...

Diritti tv - Genish : «La Lega ha architettato una gara servita sul piatto a Sky» : L'amministratore deLegato di Tim ha parlato della questione Diritti tv sostenendo che la decisione della Lega non darà vantaggi nel lungo periodo. L'articolo Diritti tv, Genish: «La Lega ha architettato una gara servita sul piatto a Sky» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Diritti tv : attesa per l’assegnazione - al via l’assemblea di Lega : Al via l’assemblea della Lega Serie A chiamata a valutare le offerte ricevute per i Diritti tv del campionato, cui è stato dato un prezzo minimo di 1.1 miliardi di euro. Sono presenti tutti i 17 club (quelli neopromossi e retrocessi non votano su questa materia). Sono arrivate offerte da Sky, Mediaset e Perform. Come previsto dal bando, qualora riceva offerte inferiori al prezzo minimo complessivo, la Lega potrà aprire una fase separata di ...

Diritti Tv - non raggiunta la cifra minima richiesta dalla Lega : via ai rilanci - Sky - Mediaset e Perform in corsa : Sky, Mediaset e Perform si stanno contendendo i Diritti tv per la prossima Serie A, si è invece tirata fuori Mediapro Le offerte pervenute in Lega per l’acquisizione dei Diritti tv della Serie A per il periodo 2018-2021, da Sky, Mediaset e Perform, non hanno superato la base d’asta indicata di 1,1 miliardi di euro. Si passa dunque alla fase di rilancio che, contrariamente a quanto annunciato in precedenza, non si terrà nello studio ...

Diritti tv - Rai pronta a presentare ricorso contro l’ultimo bando della Lega : L'emittente statale starebbe lavorando ad un ricorso nei confronti del bando della Lega Serie A per i Diritti tv del prossimo triennio, dal 2018 al 2021. L'articolo Diritti tv, Rai pronta a presentare ricorso contro l’ultimo bando della Lega è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Scontro MediaPro - Lega possibili modifiche embargo gol in chiaro : Si avvicina il momento della verità nella corsa ai Diritti tv della Serie A. Gli operatori studiano le offerte da presentare entro mercoledì alle 11 e le alleanze da costruire dopo, permesse dal bando con la 'ritrasmissione', senza barriere fra piattaforme. Nessuno può comprare tutto in questa asta per prodotto, da cui la Lega spera di incassare 1,1 miliardi di euro. Sky e' pronta ad assicurarsi 2 pacchetti su 3, in teoria ...

Diritti tv - il Tribunale di Milano respinge il reclamo di Mediapro. Gli spagnoli : 'Preso dalla Lega un prodotto non conforme : Il Tribunale di Milano non torna sui propri passi e boccia il reclamo di Mediapro, confermando la sospensione cautelare al bando per i Diritti tv della Serie A della società spagnola. È questa la ...

Diritti tv - la Lega risponde alle accuse di Mediapro : 'Per Autorità il bando era corretto' : 'La Lega Serie A, con riferimento alle dichiarazioni di Mediapro apparse sulle agenzie di stampa, ricorda che le competenti Autorità hanno sempre confermato la piena correttezza della procedura di ...

Diritti Tv : cdr Rai Sport e Usigrai - colpiti cittadini - urge ripensamento Lega : Ormai "gli interessi economici dei club di calcio passano sopra a ogni interesse dei cittadini che hanno il diritto di godersi lo Sport, anche sulla tv pubblica. Chiediamo alla Lega Calcio un urgente ...