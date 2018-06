Diritti tv | “Dazn sarà la nuova casa della Serie B”

calcioweb.eu

(Di venerdì 29 giugno 2018) “Siamo orgogliosi di poter annunciare che Dazn diventerà laB”. E’ quanto dichiara Jacopo Tonoli, Chief Commercial Officer di Perform Group, la società che si è aggiudicata imultipiattaforma per tre stagioni la trasmissione di tutti i matchB, con l’esclusiva di 10 partite su 11 ogni giornata, nonché dei playoff e dei playout, che saranno trasmessi appunto su Dazn, il servizio live e on demand di sport in streaming. “Daremo il benvenuto ai tifosi sulla nostra piattaforma nelle prossime settimane – spiega in un comunicato Tonoli -, e lo faremo offrendo alcune delle migliori partiteA, l’interaB e altri contenuti che saremo in grado di annunciare prossimamente. Il tutto a una tariffa unica e accessibile”.L'articolotv: “Daznla...