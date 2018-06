Diritti tv | DAZN allarga la propria offerta con il campionato di Serie B

Diritti tv - la serie B in diretta su internet sulla piattaforma Dazn : Perform investe 22 milioni : La svolta c'è anche per il campionato di calcio di serie B. Che andrà in onda in diretta su internet sulla piattaforma Dazn di Perform, mentre l'anticipo del venerdì sera sarà trasmesso anche in ...

Diritti Tv Liga : in corsa Sky - Mediaset - DAZN e Eleven Sports : A fine mese termineranno ufficialmente le trasmissioni di Fox Sports Italia, ma ancora non si sa dove vedremo Liga e BundesLiga L'articolo Diritti Tv Liga: in corsa Sky, Mediaset, DAZN e Eleven Sports è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Rushton (Dazn) : «Pronti a discutere su ritrasmissione partite» : «Siamo pronti a discutere con tutti per la ritrasmissione delle partite della Serie A di calcio; contiamo di investire 50 milioni di euro per ampliare il nostro bacino d'utenza e scommettiamo così tanto sull'Italia da essere certi di rimanere qui almeno per i prossimi 25 anni». Così parlò James Rushton, amministratore delegato di Dazn, la piattaforma web di proprietà del gruppo britannico Perform che ...

Diritti tv : Perform lancia Dazn - ecco l’abbonamento : Si chiama Dazn (pronuncia ‘dazone’), e avrà una tariffa unica di 9.99 euro al mese il servizio live e on demand di sport in streaming, su cui Perform Group per i prossimi tre anni trasmetterà in esclusiva 114 partite del campionato di Serie A (3 ogni giornata, con gli highlights delle altre 7), che ha acquistato ieri per 193.3 milioni di euro più bonus. “Grazie a ulteriori contenuti sportivi che saremo in grado di annunciare ...

