Direttiva UE Copyright e Diritti per gli Artisti Indipendenti | no a leggi bavaglio

Nuova Direttiva Ue sul copyright : Di Maio contrario - per Tajani serve "per garantire libertà di espressione" : Con le nuove norme i colossi di Internet come Google, Facebook e YouTube dovrebbero pagare i diritti d'autore per i contenuti diffusi sulle loro piattaforme

Nuova Direttiva Ue sul copyright : Di Maio contrario - per Tajani necessaria 'per garantire libertà di espressione' : Si infiamma il dibattito politico sulle norme che regolano il diritto d'autore . L'Unione europea punta a introdurre norme più severe che prevederebbero, tra le altre cose, una sorta di tassa a carico ...

Di Maio : "Mezz'ora di internet gratis per tutti. 'No' alla Direttiva sul copyright" : L'accesso ad internet dovrebbe diventare "un diritto primario di ogni cittadino". Con questa considerazione Luigi Di Maio ha chiuso il suo intervento all'internet Day che si tiene oggi alla Camera dei Deputati. Proprio in ragione di questa considerazione, Di Maio ha annunciato di voler estendere a tutti il diritto a connettersi, almeno per mezzora al giorno: "Da sempre la forza politica da cui provengo lavora affinché un giorno i referendum ...

Governo - Di Maio : “No alla riforma europea sul copyright - è bavaglio alla Rete. Pronti a non recepire Direttiva” : La riforma del copyright rappresenta “un grave pericolo” che arriva “direttamente dall’Unione europea“, si tratta di “due articoli che potrebbero mettere il bavaglio alla rete”. Sono le parole del vicepremier e ministro del Lavoro e allo Sviluppo economico, Luigi Di Maio, all’Internet Day organizzato alla Camera. La riforma in questione verrà votata a fine anno o all’inizio del 2019 dal ...

Internet - Di Maio : no a Direttiva bavaglio Ue su copyright : Roma, 26 giu. , askanews, 'Il governo italiano non può accettare passivamente la direttiva Ue sul copyright' e 'faremo tutto quello che è in nostro potere per contrastarla'. Lo ha detto il ministro ...