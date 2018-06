Diner Bros | Recensione | Trailer e Gameplay

gamerbrain

(Di venerdì 29 giugno 2018) Non è Cooking Mama e nemmeno Overcooked, eppure ha destato il nostro interesse al punto da meritare unasul portale. Quest’oggi vogliamo parlarvi didopo aver messo le mani sull’edizione Steam su gentile concessione Jaleo Indie.Disponibile da questo mese sulla piattaforma di Valve,è un simpatico e divertente passatempo giocabile in singolo o co-operativa fino a 4 giocatori. Lo scopo del gioco è quello di cucinare e servire deliziose pietanze ai propri clienti. Come accade con molti altri giochi di questa tipologia, ci ritroveremo a raccogliere ordinazioni, cucinare pietanze e servirle nel minor tempo possibile per soddisfare le esigenze dei nostri clienti e di critici culinari, facendoci una reputazione nel campo della ristorazione. Con il progredire del gioco abbiamo la ...