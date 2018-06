Di fronte alla Sentina c' è il relitto di una nave borbonica

“Irrispettosa”. Meghan Markle - l’errore stavolta è madornale. Tutti furiosi con la neo Duchessa del Sussex che l’ha fatta davvero grossa (di fronte alla Regina) : Meghan, Meghan, quante ne combini… stavolta la neo Duchessa del Sussex ha fatto infuriare tanta gente… Ma perché? Che cosa è successo? Dunque la Markle ha partecipato insieme al marito Harry e alla regina Elisabetta all’evento denominato Queen’s Young Leaders Awards. Ha sbagliato di nuovo l’abbigliamento? No, stavolta il suo look era impeccabile… l’errore è molto più grave… Sembra che l’ex attrice di Suits abbia completamente ...

Veneto : Arpav e Regione alla ricerca dei delfini avvistati di fronte Delta del Po : Padova, 26 giu. (AdnKronos) - E’ iniziata da pochi giorni la campagna di monitoraggio Arpa del Veneto sui delfini e subito sono stati avvistati i primi esemplari. Tra questi, un paio di esemplari hanno fatto capolino l’11 giugno, di fronte alla foce del Po di Pila, a 12 km a est di Punta della Maest

Veneto : Arpav e Regione alla ricerca dei delfini avvistati di fronte Delta del Po (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - L’identificazione degli esemplari e la definizione delle dimensioni della popolazione sono due elementi fondamentali per poter applicare efficaci misure di conservazione e di gestione delle potenziali minacce per la specie. Le attività vengono effettuate in collaborazione

Allerta Meteo - fronte freddo avanza sull’Italia da Nord/Est e porta il maltempo : allarme per le Regioni Adriatiche : 1/7 ...

Il coraggioso governo di ContePropositivo di fronte alla MerkelHotspot Ue nei paesi d'origine : Giuseppe Conte e Angela Merkel: un incontro che vedrà, per la prima volta in assoluto, un premier italiano presentarsi di fronte al numero uno tedesco senza il cappello in mano e soprattutto con una proposta seria per provare a dare qualche concreta risposta al tema immigrazione Segui su affaritaliani.it

SERVIZI ALLA PERSONA - Assistenza sociale per fronteggiare le ondate di calore : Uffa che Afa: il numero verde rivolto alle persone anziane in difficoltà 15-06-2018 / Giorno per giorno "Uffa che afa" al via oggi , 15 giugno 2018, per rimanere operativo fino al 15 settembre per il ...

Ceta - dopo lo stop di Centinaio alla ratifica si apre un fronte con la Ue : ROMA - Che il Ceta non piacesse al ministro delle Politiche agricole Gian Marco Centinaio era se non scontato, prevedibile. L'uomo che vuole promuovere e difendere non solo il made in Italy, ma anche ...

Nella notte un fronte temporalesco con nubifragi - allagamenti e forte vento : Il fronte temporalesco In nottata è passato un fronte temporalesco esteso dal Lazio,Umbria, Toscana interna, Marche fino alla pianura Padana, tale fenomeno è conosciuto anche come squall line, è l’originaria denominazione del fronte freddo e consiste in una ristretta fascia di temporali con un continuo e ben sviluppato gust front sul bordo principale della linea. […]

Il governo lancia l'Sos alla Nato sui migranti. Trenta a Bruxelles : "Si occupi di Mediterraneo". E Salvini rompe il fronte Ue anti-Trump : Ormai non può esserci più alcun dubbio: il nuovo governo gialloverde è così 'partner Nato' tanto da lanciare un vero e proprio 'sos' nei confronti dell'Alleanza Atlantica affinché si occupi di Mediterraneo. Cioè di immigrazione e terrorismo. Il giorno del debutto dell'esecutivo Lega-M5s sulla scena internazionale porta chiarezza su uno dei tratti distintivi più discussi del nuovo corso politico ...

Il Pd vuole uscire dalla crisi creando il ‘fronte repubblicano’. Ma è un rischio : Il Partito democratico pensa di uscire dalla sua crisi nascondendo il simbolo e andando alle elezioni sotto le insegne di un “fronte repubblicano” che difenda i valori dell’Unione europea, in una specie di secondo tempo del voto del 4 marzo che veda il ballottaggio definitivo tra sovranisti e anti-sovranisti. Io penso che sia una scelta molto rischiosa. Per varie ragioni. La prima ragione è strategica. Si tratta dello stesso approccio usato, ...

Carlo Calenda : "Pd crei un fronte repubblicano con lista unica e Gentiloni alla guida" : "Ora la gravità della situazione è evidente. I cittadini che lavorano e producono. Dobbiamo costruire un Fronte repubblicano molto ampio, che abbia un unico obiettivo: tenere l'Italia in Occidente e in Europa. Ci vuole una mobilitazione civica sul territorio che, abbandonando ogni interesse di parte e agenda personale, vada in soccorso della Repubblica". Così in un'intervista al 'Corriere della Sera', Carlo Calenda, ministro ...

La sfida dell'Italia e dell'Europa di fronte alla globalizzazione : 'L'economia italiana si sta rafforzando, prosegue il recupero dell'occupazione, sono state eliminate fonti di rischio sistemico nel settore bancario

La sfida dell'Italia e dell'Europa di fronte alla globalizzazione : Condizioni che dipendono dalla credibilità delle politiche volte a rinnovare la struttura dell'economia, ad accrescere la produttività a mantenere sotto controllo la dinamica del debito pubblico". La ...