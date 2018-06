Di Bartolomei | post del figlio con pistola del suicidio Appello su Facebook | botta e

DI Bartolomei - POST DEL FIGLIO CON PISTOLA DEL SUICIDIO/ Appello su Facebook - anche Salvini gli risponde : Di BARTOLOMEI , POST del FIGLIO con la PISTOLA del SUICIDIO : l' Appello su Facebook per il no alle armi. Agostino, ex calciatore della Roma, si suicidò nel 1994(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 12:11:00 GMT)

Legittima difesa - il figlio di Di Bartolomei posta la foto della pistola con cui si uccise il padre : “Non produce alcuna sicurezza” : “Questa è una Smith & Wesson 38 special uguale a quella che aveva Agostino. Quando la comprò negli anni ’70 lo fece perché credeva che avrebbe reso più sicura la sua famiglia”. Ma così non è stato, perché Agostino Di Bartolomei , con quella pistola , si è tolto la vita. A parlare è Luca Di Bartolomei , figlio dell’indimenticato capitano della Roma morto suicida nel 1994 ed ex coordinatore del dipartimento Sicurezza del ...

