Deridono il figlio disabile | il post della madre diventa virale

(Di venerdì 29 giugno 2018) “La disabilità sta negli occhi di chi guarda“: si chiude così il lungo sfogo di una mamma su Facebook dopo che il, diplegico dalla nascita, è stato pubblicamente deriso da due bulle ancora minorenni. Il fatto increscioso è accaduto nel centro di Bergamo dove mamma Erika e il ragazzo 15enne stavano trascorrendo un tranquillo pomeriggio di condivisione, tra una passeggiata e un gelato per combattere l’arsura. La donna ha voluto denunciare l’episodio sul suo profilo social, raccontando di essersi trovata sul marciapiede in attesa di attraversare a fianco delle due ragazzine: “Parlano di discoteche, di quanti soldi possono spendere per fare serata (praticamente mezzo del mio stipendio). Io sorrido e penso… che bella età, zero pensieri!!”, scrive Erika nel suo. “Dopo poco a distanza di 20/30 metri – continua la donna – ...