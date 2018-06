DEEJAY Xmasters SUP Race – Presente anche il campione d’Italia Leonard Nika

sportfair

: Deejay Xmasters, 9 giorni di emozioni con - RValdemburg : Deejay Xmasters, 9 giorni di emozioni con - PisuDavi : RT @SkyTG24: Radio Deejay, a Senigallia nove giorni 'dalla parte del mare' - AndrewDiBartolo : RT @SkyTG24: Radio Deejay, a Senigallia nove giorni 'dalla parte del mare' -

(Di venerdì 29 giugno 2018) SUP: ilallaSUP. L’atleta della Nazionale Italiana di Stand Up Paddle Racing sarà a Senigallia il 14 e 15 luglio per partecipare all’ottava tappa della Coppa Italia FISW Surfing, che mette in palio 2.000 euro di montepremi Si accende il sipario sullaSUP, l’ottava tappa di Stand Up Paddle Racing e Paddleboard della FISW Surfing in programma sabato 14 e domenica 15 luglio durante la VII edizione dei! Ben 2.000 euro di montepremi complessivo in palio per gli atleti più forti del panorama nazionale, che accorreranno da tutta Italia per guadagnare punti importanti per il ranking valido per la selezione dei Campionati Italiani Assoluti di fine estate. L’atleta da battere non potrà che essereItaliano di Stand Up Paddle Racing 2017, costantemente ai primi posti delle ...