Decreto terremoto | spunta emendamento “salva abusi” Legambiente | “Stralciarlo” M5S

(Di venerdì 29 giugno 2018)chiede di cancellare l’perché “crea un pericoloso precedente per ogni intervento ricostruttivo a seguito di calamità naturali”. Il capogruppo in Senato del Movimento 5 Stelle Stefano Patuanelli, che l’ha firmato, parla di “disarmante opera di mistificazione fatta oggi da Repubblica“, che ha sollevato il caso con un articolo di Sergio Rizzo intitolato Arriva il condono salva abusi per le zone terremotate, e minimizza spiegando che la norma “mira esclusivamente a alleggerire alcuni passaggi burocratici per procedere alla ricostruzione di un edificio”. Il caso riguarda un passaggio aggiunto alapprovato giovedì dal Senato, che contiene “ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a ...