Decreto ' Dignità' contro la pubblicità scommesse | la Serie A insorge

Decreto Dignità - Salvini : “Di Maio vuol limitare precariato - ma non danneggiare le aziende costringendole al nero” : “Capisco la voglia del collega Di Maio di limitare il precariato, ma faremo attenzione che con la lotta al precariato, sacrosanta, non si danneggino gli interessi dei lavoratori e delle imprese costringendoli al nero“. Così il vicepremier Matteo Salvini, leader della Lega, intervenendo al Festival del lavoro di Milano ha avvertito che alcune parti del Decreto dignità annunciato dal ministro del Lavoro, ancora in fase di limatura e ...

Decreto Dignità in arrivo : novità su lavoro - fisco e scommesse : Il nodo più difficile da sciogliere era e resta quello di trovare le coperture adeguate per sostenere la manovra: un punto sul quale il ministro dell'Economia Tria sembra deciso a non fare sconti. I ...

Il Decreto Dignità costa 3 - 5 miliardi : scontro tra Di Maio e la Ragioneria : scontro aperto sul decreto dignità. Un provvedimento che, a giudizio del Tesoro, costa circa 3,5 miliardi e sul quale bisogna trovare le giuste coperture finanziarie. 'Credo - aveva detto due giorni ...

Decreto Dignità - i consulenti del lavoro contro il governo : “È un ritorno al passato. Si riduce la possibilità di assumere” : “La reintroduzione dalla causale è un ostacolo. Si torna indietro di 15 anni. E il rischio è che si blocchino le assunzioni”. I consulenti del lavoro sono, sostanzialmente, tutti d’accordo: sulle novità in tema di lavoro che dovrebbero entrare nel cosiddetto “Decreto dignità” voluto dal governo M5s-Lega, in particolare sull’inserimento della causale per i contratti a tempo determinato a partire dal primo ...

Luigi Di Maio ha annunciato il varo, nel DECRETO DIGNITÀ, di misure per evitare le delocalizzazioni. Misure che potrebbero non essere realmente efficaci.

Precari - azzardo e addio allo spesometro Decreto Dignità - il governo prepara il varo : I contenuti: stretta sul Precariato, penalità a chi delocalizza, stop allo spesometro. Polemiche sul divieto della pubblicità alle scommesse

Decreto Dignità - ora fra i 5 Stelle si fa largo la paura del "boicottaggio tecnico" : Non siamo ancora alla teoria del complotto, per adesso si potrebbe parlare piuttosto di sindrome d'accerchiamento. Alcuni M5s cominciano a farsi qualche domanda sul funzionamento dei ministeri sospettando in alcuni casi anche una specie di boicottaggio. Come nel caso del Decreto legge Dignità che sarebbe dovuto arrivare in Consiglio dei ministri mercoledì e invece bisognerà aspettare almeno lunedì nella migliore delle ...

Bce : «No a passi indietro» In arrivo Decreto dignità : Di Maio assicura: «C'è la copertura» Intanto il vicepremier Luigi Di Maio - nonostante i dubbi di copertura e l'invito a spostare il Reddito di cittadinanza al 2019 giunti dal ministro dell'Economia, ...

Decreto Dignità - ecco cosa prevede il provvedimento - : Dalla spinta su contratti a tempo indeterminato alle multe ad aziende che delocalizzano pur avendo beneficiato di aiuti statali, fino al bando per spot di scommesse e giochi d'azzardo. Queste alcune ...

Decreto Dignità - Fraccaro a Sky TG24 : ok lunedì senza problemi - : Il titolare del dicastero per i Rapporti con il Parlamento sul provvedimento annunciato da Di Maio e momentaneamente stoppato : "Il reddito di cittadinanza è la priorità di questo governo. Nessuna ...

Decreto Dignità - Fraccaro : “Credo lo faremo lunedì sera. Reddito cittadinanza è priorità ma servono fondi Ue” : “Credo che lunedì sera il Decreto dignità sarà fatto senza problemi”. Dopo il rinvio deciso giovedì a causa della mancanza di alcune bollinature, il ministro per i Rapporti per il Parlamento Riccardo Fraccaro intervistato a Skytg24 conferma, come anticipato da Luigi Di Maio, che il provvedimento con le restrizioni sui contratti a termine, le multe per chi delocalizza e l’abolizione dello spesometro e dello split payment sarà ...

Decreto Dignità - Di Maio : in CdM lunedì o martedì : Tuttavia, secondo indiscrezioni l'altolà sarebbe arrivato dal Ministro all'Economia Giovanni Tria , con l'appoggio del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti. A sollevare ...

