Data di inizio saldi estivi 2018 e fino a quando dureranno | calendario regione per regione

Svelata la Data di inizio riprese di Lucifer 4 - l’annuncio di Lauren German su Instagram : Le riprese di Lucifer 4 inizieranno molto presto. Dopo il salvataggio e il rinnovo da parte di Netflix, per i fan della serie con Tom Ellis ci sono altre buone notizie. Il cast tornerà a girare la serie nei prossimi mesi, a darne l'annuncio è Lauren German, interprete della detective Chloe Decker nel fantasy drama. L'attrice ha condiviso un post sul suo account Instagram, rispondendo alle domande dei fan che chiedevano a gran voce notizie ...

Ufficiale Stagione 5 di Fortnite : Data e orario inizio - doppi XP il prossimo weekend : Continua la sorprendente ascesa di Fortnite, il Battle Royale dei ragazzi di Epic Games che continua a macinare numeri impressionati, e che non ha alcuna intenzione di cedere il passo. Una fortuna costruita un pixel alla volta e che, negli ultimi mesi, lo ha incoronato come uno dei titoli più giocati in assoluto, vincendo in diverse circostanze la concorrenza di produzioni ben più blasonate (e spenderecce) del calibro di FIFA 18 e GTA ...

Temptation Island - Data di inizio : ecco quando va in onda la prima puntata : Temptation Island quando inizia? Svelata la data ufficiale di inizio Tra i programmi più amati e attesi di Mediaset merita sicuramente di essere citato Temptation Island. Il reality delle coppie infatti è uno dei più seguiti dai telespettatori della rete i quali, quest’anno, hanno dovuto loro malgrado aspettare più del dovuto per poter seguire la […] L'articolo Temptation Island, data di inizio: ecco quando va in onda la prima ...

Weekend gratis per Destiny 2 su PS4 - orario e Data di inizio : Sony ha annunciato una ottima opportunità per i fan di Destiny 2. Previsto infatti un Weekend di gioco gratuito su PlayStation 4, come potete vedere dal video in basso. L’annuncio è stato dato attraversoPlayStation Blog direttamente da Sony Interactive Entertainment. Lo sparatutto di Activision-Blizzard e Bungie potrà finalmente essere giocato gratuitamente durante il fine settimana solo da chi possiede una PlayStation 4. Quando si potrà ...

Temptation Island - Data di inizio : ecco quando va in onda la prima puntata : Temptation Island quando inizia? Svelata la data ufficiale di inizio Tra i programmi più amati e attesi di Mediaset merita sicuramente di essere citato Temptation Island. Il reality delle coppie infatti è uno dei più seguiti dai telespettatori della rete i quali, quest’anno, hanno dovuto loro malgrado aspettare più del dovuto per poter seguire la […] L'articolo Temptation Island, data di inizio: ecco quando va in onda la prima ...

Anticipazioni Superquark 2018. Ecco la Data di inizio e i servizi della puntata : E’ una estate ricca di belle notizie, ma anche di duro lavoro per il divulgatore scientifico più amato del piccolo schermo. Secondo le ultime Anticipazioni su Superquark, in onda il prossimo 4 luglio 2018, Alberto Angela ha girato per Bologna per presentare ai telespettatori di Rai 1 la città felsinea sotto un’ottica diversa. Ecco cosa è successo in città e dove sono state avvistate le telecamere dell’ammiraglia Rai. Ad ...

Volley - Nations League : Italia-Russia. Data - programma - orario d’inizio e tv : come seguire la partita (22 giugno) : Venerdì 22 giugno si gioca Italia-Russia, match valido per la Nations League 2018 di Volley maschile. Di fronte al caloroso pubblico del PalaPanini di Modena, gli azzurri vanno a caccia di un’impresa contro i Campioni d’Europa: serve assolutamente una vittoria per continuare a sperare nella qualificazione alla Final Six del prestigioso torneo internazionale. La nostra Nazionale, reduce da due weekend complicati, riabbraccia Ivan ...

Temptation Island 2018 : cast al completo. Ecco le 6 coppie ufficiali e la Data di Inizio : Temptation Island 2018: ci siamo! Finalmente le 6 coppie ufficiali sono state comunicate e possiamo già farci un’idea di questi ragazzi che a breve vedremo sugli schermi di canale 5. Temptation Island 2018: quando inizia Il reality estivo dei sentimenti e delle tentazioni è in dirittura d’arrivo: mancano poche settimane alla messa in onda del programma condotto da Filippo Bisciglia, nonostante le registrazioni siano già in corso. La messa in ...

Anticipazioni Lucifer 4 - la co-showrunner Ildy Modrovich dalla Data prémiere su Netflix all’inizio delle riprese : La notizia di Lucifer 4 su Netflix è ancora fresca, ma i fan sono già in attesa di scoprire qualche anticipazione. La quarta stagione, annunciata venerdì dal colosso streaming, potrebbe non arrivare questo autunno, ma in compenso gli sceneggiatori si riuniranno quanto prima. Ildy Modrovich, co-showrunner di Lucifer insieme a Joe Henderson, ha partecipato a una sessione di domande e risposte su Twitter, dove ha svelato le prime novità sulla ...

Volley - Nations League 2018 : Italia-Corea del Sud (16 giugno). Data - programma - orario d’inizio e tv : Sabato 16 giugno si giocherà Italia-Corea del Sud, match valido per la Nations League 2018 di Volley maschile. Gli azzurri scenderanno in campo a Seoul per affrontare i padroni di casa in un incontro da vincere a tutti i costi: i ragazzi del CT Chicco Blengini partiranno con tutti i favori del pronostico e devono assolutamente imporsi per continuare a inseguire la qualificazione alla Final Six. Dopo aver surclassato la Cina, la nostra Nazionale ...

Caterina Balivo pronta per Vieni da me : anticipazioni e Data d’inizio : Vieni da me: come sarà il nuovo programma di Caterina Balivo Venerdì 15 giugno Caterina Balivo saluterà il pubblico di Detto Fatto pronta per un nuovo salto. A partire dalla prossima stagione televisiva la conduttrice partenopea approderà infatti su Rai1, lasciando il timone del programma di tutorial che porta la sua firma dal 2013 a un nuovo volto televisivo. In base alle ultime indiscrezioni lanciate da Gabriele Parpiglia sembrerebbe che ...

Palermo-Frosinone - AnData Finale Serie B : orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo : Primo atto della Finale dei playoff di Serie B. Al Renzo Barbera si sfideranno Palermo e Frosinone. Erano le due squadre favorite per assicurarsi il terzo posto per la Serie A insieme a Empoli e Parma, stando alla classifica, ma per entrambe non è stata una passeggiata arrivare fin qui. I rosanero hanno sofferto fino all’ultimo contro il Venezia, mentre ai laziali sono bastati due pareggi contro il Cittadella. Il Frosinone, infatti, ...

Volley - Nations League 2018 : Italia-Giappone. Data - programma - orario d’inizio e tv : Domenica 10 giugno si giocherà Italia-Giappone, match valido per la Nations League 2018 di Volley maschile. Gli azzurri scenderanno in campo a Osaka per affrontare i padroni di casa in un incontro determinante per le nostre ambizioni di qualificazione alla Final Six: dopo la sconfitta al tie-break contro la Polonia e la netta vittoria sulla Bulgaria, i ragazzi del CT Chicco Blengini hanno bisogno di un altro successo per rimanere in corsa per ...

Temptation Island : Data di inizio riprese e ultime news sui volti UeD e GF : Temptation Island: data di inizio riprese e ultime news sulla partecipazione dei volti di UeD e del Grande Fratello Il reality più rovente dell’estate televisiva italiana sta scaldando i motori. Temptation Island infatti tornerà anche quest’anno. E c’è da scommettere che anche in questa quinta edizione non mancheranno i fuochi d’artificio sentimentali e non. La […] L'articolo Temptation Island: data di inizio ...