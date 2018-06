Danilo Toninelli chiude i porti italiani a un’altra Ong | “Divieto di attracco per la nave

Lifeline - Danilo Toninelli : 'La nave può contenere 50 persone - ce ne sono 234. Questi sono irresponsabili' : 'Ho verificato, sono navi di navigazione ordinaria'. Danilo Toninelli , ospite ad Agorà , su Raitre , annuncia che 'la Lifeline può trasportare al massimo 50 persone e invece ne sta trasportando 234 ...

Migranti - Danilo Toninelli : “Daremo nuovi mezzi alla Libia - bisogna bloccare le partenze dei barconi della morte” : "Questa mattina ho parlato con il mio omologo libico e abbiamo deciso di fornire nuovi mezzi italiani alla Libia che possono essere utilizzati per pattugliare le coste libiche e impedire le partenze dei barconi della morte", ha annunciato via Facebook il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli.Continua a leggere

Lifeline - Malta rifiuta attracco nave/ La risposta di Michael Farrugia a Danilo Toninelli : Lifeline, capitaneria chiede attracco nave a Malta: 239 migranti a bordo della flotta Ong, Salvini e Toninelli si scagliano contro l'amministrazione di La Valletta(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 23:58:00 GMT)

Danilo Toninelli - la follia M5s : vuole bloccare la Tav ma non ha il coraggio di dirlo : Una premessa è d' obbligo. Nelle convulse ore che hanno preceduto la composizione del governo giallo-verde, quella delle Infrastrutture è stata una delle caselle più difficili da mettere a posto. ...

Tav in Val Susa e Terzo Valico dei Giovi a rischio. Danilo Toninelli : “Voglio ridiscutere gli accordi” : Replicando a un'interrogazione presentata alla Camera dal Pd e relativa alle grandi opere italiane in costruzione - la Tav Italia/Francia e il Terzo Valico - il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli ha spiegato di essere intenzionato a ridiscutere gli accordi: "Il mio obiettivo è quello di riesaminare in tempi brevi le diverse grandi opere per individuare quelle necessarie e buone per i cittadini, che dovranno quindi essere concluse a ...

Danilo Toninelli - l'ennesima figuraccia : 'L'Olanda faccia rientrare l'Ong'. Ma l'Olanda non c'entra niente : Neppure la 'massima concentrazione', suo marchio di fabbrica, permette a Danilo Toninelli di evitare l'ennesima figuraccia. Si parla del caso delle due Ong a cui Matteo Salvini ha negato l'attracco in ...

Migranti - Danilo Toninelli : “Continueremo a salvare vite - ma ci sono 23 Paesi sul Mediterraneo - non può farlo solo l’Italia” : "L’Italia è sempre stata e rimane in prima linea quando si tratta di salvare vite umane. Ma così non si può andare avanti. La misura è colma. Non è accettabile che, su 23 Paesi che affacciano nel Mediterraneo, l’Italia sia l’unica a farsi carico di questa emergenza", ha dichiarato il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli in relazione al caso Aquarius e al tema dell'accoglienza dei Migranti da parte dell'Italia.Continua a leggere

Aquarius - l'ultima follia di Danilo Toninelli : 'Chiudere i porti? Mai...' - la frase che può fregarlo : Ragione politica vorrebbe che il senatore pentastellato scegliesse di stare in silenzio per qualche giorno. E invece no: l'uomo della 'massima concentrazione' è tornato alla carica cercando di ...

M5s - Roberto Fico - Danilo Toninelli e Filippo Nogarin - così la Casaleggio ha messo in ginocchio i ribelli di Aquarius : Meglio subire in silenzio che far saltare tutto in aria. La linea della Casaleggio Associati , macchina comunicativa , e non solo, del Movimento 5 Stelle , sul caso Aquarius , immigrati e porti chiusi ...

Roberto Saviano oltre ogni limite : 'Aquarius - perché Matteo Salvini e Danilo Toninelli sono dei banditi' : 'I problemi ci sono - sottolinea -, ma sono di organizzazione politica dei rifugiati. Un governo ha tutto il diritto di chiedere una rinegoziazione della organizzazione dei flussi dei migranti, ma ...

Danilo Toninelli - ministro per finta. Porti chiusi - il retroscena : come l'ha umiliato Matteo Salvini : Un ministro per finta. Il grillino Danilo Toninelli sarebbe stato buggerato dal collega degli Interni Matteo Salvini sulla chiusura dei Porti , misura drastica in tema di immigrazione annunciata dal ...

Governo - Di Maio mostra su Facebook le vertenze aziendali. Poi - divertito : “Questa la passiamo a Danilo Toninelli” : Di ritorno dalla Puglia, dove ha lanciato la volata finale per le elezioni amministrative ai candidati sindaci Cinquestelle, Luigi di Maio, ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, ha mostrato su Facebook alcuni documenti relativi a crisi e vertenze aziendali. “Questa sulla rete ferroviaria Benevento-Napoli la diamo a Danilo Toninelli“. L'articolo Governo, Di Maio mostra su Facebook le vertenze aziendali. Poi, divertito: ...

Danilo Toninelli - battuta e figuraccia sulla Tav : 'Mister concentrazione' Danilo Toninelli , divenuto nel frattempo mister , ministro, Infrastrutture , sta litigando con pressochè l'intero arco costituzionale , fatta salve, forse, l'estrema sinistra, ...

Danilo Toninelli - il piano disastroso : 'Alitalia - l'intervento pubblico non si può escludere' : Sul dossier del neo-ministro delle Infrastrutture, il 'concentratissimo' Danilo Toninelli , è subito planato un dossier pesantissimo: quello di Alitalia, che rischia il crac. Così come rischia l'...