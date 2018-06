Damiano rivendica la primogenitura di Quota 100

Blastingnews

(Di venerdì 29 giugno 2018) Sembra quasi un voler sfidare l’esecutivo su argomenti cari proprio alla maggioranza. Questo appare da diverse proposte depositate alla Camera da rappresentanti del PD. In primo luogo una proposta di100 con l'uscita a 63 anni, contro i 64 dell'ipotesi governativa, ma anche la nona salvaguardia per gli esodati e la proroga dell’Ape, sia sociale che volontaria. Dalle indiscrezioni che trapelano sulla riforma Pensioni emergono alcune controindicazioni che rischiano di penalizzare più di qualche lavoratore. Proprio su queste problematiche è intervenuto Cesare, che ha presentato soluzioni alle anomalie VIDEOdella riforma in cantiere, spronando e forse sfidando il Governo. La misura pensata dal Governo attuale Rispetto alla misura che veniva annunciata in campagna elettorale, la100 di Salvini e Di Maio presenta vincoli e limiti evidenti. Innanzitutto, l’eta' ...