Dal pozzo dell' orrore i resti della 15enne scomparsa | uccisa e sepolta

Bimba salvata Dal pozzo - il suo angelo : "Non ci ho pensato un attimo" : San Quirico d'Orcia , Siena, , 24 giugno 2018 - «Non ci ho pensato nemmeno un secondo, mi sono tolto le scarpe e mi sono buttato nel pozzo ». Parla così Luca Noli , l'uomo che questo pomeriggio ha ...

Bimba cade in un pozzo nel Senese : salvata Dalla mamma e da un passante : Una bambina di tre anni, caduta in un pozzo cisterna di un’abitazione, ha rischiato di annegare ed è stata salvata dall’intervento della mamma, che si è buttata nel pozzo e l’ha tenuta con la testa fuori dall’acqua, e di un passante che si è calato con una fune, hanno evitato la tragedia. E’ successo a San Quirico d’Orcia, nel Senese, dove nel primo pomeriggio una bambina è scivolata in un pozzo profondo 7 ...