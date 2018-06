Dal controllo della webcam alla previsione della data di morte | i brevetti di Facebook

Bianca Atzei in ospeDale : "Controllo al cuore - fate prevenzione" : "Mi raccomando la prevenzione sempre al primo posto su tutto". Bianca Atzei, 31 anni, si immortala all'ospedale San Raffaele di Milano dove si trova per un...

Perde il controllo dello scooter e finisce in ospeDale : CUPRA MARITTIMA Ancora un incidente a Nord del centro di Cupra. Un quarantenne è infatti stato soccorso dall'ambulanza del 118 dopo essere caduto dal proprio scooter finito fuori controllo. L'uomo ...

Perde il controllo della moto e finisce contro le auto in sosta : centauro in ospeDale : Incidente nel tardo pomeriggio di giovedì a Fornace Zarattini. Un motociclista di circa 30 anni, che stava percorrendo via Faentina da San Michele verso Ravenna, all'altezza del bar Coffee House ...

Artrite psoriasica - una nuova cura per tenerla 'sotto controllo' fin Dalla prima settimana : ... è l'Artrite psoriasica, una patologia invalidante che affligge, secondo gli ultimi dati disponibili, tra il 6 e il 42% degli oltre 125 milioni di psoriasici nel mondo, nel Bel Paese si stima che ...

Usciva subito dopo il controllo della polizia : Dall'obbligo di dimora ai domiciliari : OSTUNI - dall'obbligo di dimora agli domiciliari. Un provvedimento di aggravamento della misura restrittiva è stato emesso a carico del 45enne Fortunato Saponato, di Ostuni. Il provvedimento ...

Cecilia Rodriguez - permesso di soggiorno scaduto : Dallo scherzo di Signorini al controllo della polizia a Capri : Cecilia Rodriguez è stata convocata in commissariato a Capri perché ha il permesso di soggiorno scaduto. Secondo il racconto dell’Ansa, la showgirl argentina e sorella di Belen – che si trova da alcuni giorni sull’isola azzurra insieme al fidanzato Ignazio Moser per partecipare alla Vip Champion, manifestazione di sport e spettacolo – sabato mattina ha ricevuto in albergo la visita di alcuni agenti che l’hanno invitata a ...

Anthony Bourdain suicida - l'amica di Asia Argento Rose McGowan travolta Dal dolore senza controllo : 'Per piacere... ' : Insieme ad Asia Argento , l'ex diva di Hollywood Rose McGowan è stata una delle animatrici del movimento #MeToo contro le molestie sessuali nel mondo dello spettacolo. Per questo il lutto per la tragica scomparsa di Anthony Bourdain , compagno della Argento e a sua volta sostenitore della 'rivolta rosa' contro Harvey Weinstein e soci, ha ...

Terra sotto controllo Dallo spazio : con “Worldview” 20 anni di dati a portata di mano : Due decenni di storia ambientale e climatica del nostro pianeta resi disponibili a una vasta platea grazie all’impegno di numerosi team della Nasa, che, per oltre cinque anni, hanno lavorato a questo ambizioso traguardo. A rendere possibile la fruizione di questo patrimonio di informazioni è l’applicazione Worldview, che consente l’esplorazione dei dati raccolti dalle missioni Terra e Aqua della Nasa anche da un semplice pc casalingo. Terra, ...

Aida Nizar fuori controllo : l’ex gieffina fermata Dalla polizia. Il video documenta tutto - fan in rivolta : Logorroica, vulcanica e impertinente: Aida Nizar è senza dubbio la concorrente della quindicesima edizione del Grande Fratello che verrà ricordata per il suo carattere e le sue stravaganze. Lo avevamo già capito durante la prima puntata del reality show, quando prima del suo ingresso nella casa – che poi è slittato di una settimana – si era persa in ossequi e salamelecchi, abbracciando e baciando uno ad uno tra il pubblico ...

'Stagione estiva in Riviera sta per partire e Dalla Questura ancora nessun piano per il controllo del territorio' : Come se non bastasse, la cronaca recentemente è stata caratterizzata da vari episodi che hanno notevolmente turbato la cittadinanza per la violenza delle azioni criminali avvenute sul nostro ...

Call of Duty Black Ops 4 : scopriamo le moDalità Dominio e Controllo in due nuovi video di gameplay : Come abbiamo potuto apprendere nel corso del reveal di Call of Duty: Black Ops 4, questo nuovo capitolo della serie introdurrà due importanti novità, un comparto Zombies mai così strutturato e un'inedita modalità Battle Royale, Blackout. Il multiplayer resta però la colonna portante dell'intero titolo, e possiamo averne un assaggio in due nuovi video di gameplay, dedicati alle modalità Dominio e Controllo.I video, pubblicati sul canale YouTube ...

Auto fuori controllo sulla provinciale : un uomo finisce in ospeDale : CEGLIE MESSAPICA - Terzo incidente nel giro di poche ore sulle strade del Brindisino: dopo i due sinistri verificatisi in mattinata sulla strada statale 7 e sulla Ostuni-Torre Pozzelle, nel pomeriggio ...

Censis : 17 milioni di italiani non vanno Dal dentista per le visite di controllo : I risultati dell'indagine sono stati presentati a Cernobbio in occasione del settimo Workshop di Economia in Odontoiatria . I dati esposti sono per alcuni versi allarmanti. Ben 17 milioni di ...

Vogue Italia scurisce la pelle di Gigi Hadid. È polemica - ma lei si difende : "Fuori Dal mio controllo" : La sua pelle è stata resa molto più scura, tanto da renderla quasi irriconoscibile. Per questo motivo la modella Gigi Hadid è stata pesantemente criticata, così come è stato criticato Vogue Italia che ha ospitato lo scatto sulla copertina. Il ricorso a Photoshop da parte della rivista non è sfuggito agli occhi attenti degli osservatori: "Non sembra lei", hanno scritto molti utenti. "È la peggiore ...