Da SITA una una rete blockchain integrata per il mondo del trasporto aereo

Usa, Melania Trump in Arizona per una nuova visita a un centro migranti La portavoce Stephanie Grisham ha detto che la first lady vuole capire con i propri occhi gli effetti della politica di "tolleranza zero"

Usa - Melania Trump in Arizona per una nuova viSITA a un centro migranti : Vuole capire "Sono qui per informarmi sulla struttura, dove so che tenete bambini sul lungo termine", aveva detto Melania Trump durante la visita a McAllen . "Vorrei anche chiedervi come posso aiutare ...

Beautiful Creatures - trama cast e curiosità del film tratto dal romanzo ‘La sedicesima luna’ : Una storia d’amore così bella nel nascere da essere maledetta. È Beautiful Creatures, il film in onda giovedì 28 giugno alle 21.25 su Canale 5 basato sul romanzo La sedicesima luna di Kami Garcia e Margaret Stohl. Beautiful Creatures – La sedicesima luna, trailer Beautiful Creatures – La sedicesima luna, trama e cast Il film racconta di Ethan Wate (interpretato da Alden Ehrenreich), un ragazzo che abita in una noiosa ...

Pride - trama cast e curiosità del film ispirato a una storia vera : Giugno è, a livello internazionale, il mese del Pride, e in attesa dell’evento milanese che celebra l’amore in tutte le sue sfumature che culmina il 30 giugno con la parata per le vie del centro, giovedì 28 giugno alle 21.10 su Rai3 va in onda il film del 2014 Pride diretto da Matthew Warchus. Pride, trailer Pride, trama Inghilterra, estate 1984. Margaret Thatcher è al potere e i minatori sono in sciopero. Un gruppo di attivisti ...

"Più delitti con più pistole? No - è una falsità" : "Dei dati Censis sulla sicurezza si possono dare due letture. Una è la più semplice, l'altra la più vera". È Ruggero Pettinelli a parlare. Giornalista di Armi e Tiro, e uno dei massimi esperti italiani di armi, apprezzato per la sua oggettività lontana da ogni pregiudizio, nemico delle semplificazioni ideologiche.Ci dica la lettura più semplice."Dire che gli italiani si vogliono armare. Magari è anche vero ma è inutile. Perché se poi il ...

Beautiful Creatures La Sedicesima Luna è il film stasera in tv giovedì 28 giugno 2018 in onda in prima serata su Canale 5. La pellicola diretta da Richard LaGravenese ha come protagonisti Emmy Rossum, Thomas Mann, Alice Englert, Emma Thompson e Alden Ehrenreich.

Diabete : l'Università di Harvard mette a punto una pillola di insulina orale sperimentale : I ricercatori della scuola di Ingegneria e Scienze applicate "John A. Poulson" presso l'Università di Harvard hanno messo a punto in laboratorio una pillola di insulina che entro pochi anni potrebbe andare a sostituire le iniezioni per tutti i pazienti che soffrono di Diabete di tipo 1. Chi soffre di questa patologia è costretto quortidianamente a ricorrere alle iniezioni di insulina per tenere sotto controllo il valore della glicemia nel ...

Mondiali 2018 : Iran-Portogallo è una sfida senza appello. LuSITAni favoriti - ma gli asiatici non hanno nulla da perdere : A Saransk domani sera alle ore 20.00 andrà in scena la prima di molte sfide senza appello che vedremo nei prossimi giorni ai Mondiali di calcio: nel Gruppo B si sfideranno Iran e Portogallo. I Lusitani sono favoriti per il passaggio del turno, avendo a disposizione due risultati su tre, ma l’Iran non ha nulla da perdere, andando a giocarsi una qualificazione che alla vigilia sembrava improbabile, dato che nello stesso raggruppamento ...

Pompei - inciampa durante la viSITA agli scavi : fa cadere una colonna : Un giovane turista americano in visita agli scavi di Pompei cade ed urta con forza e accidentalmente una colonna facendola a sua volta cadere. E’ accaduto ieri pomeriggio nel peristilio del Complesso di “Championnet”; la colonna, si legge in una nota del Parco archeologico di Pompei, si è adagiata a terra senza subire danni. I funzionari del Parco, che sono intervenuti per le necessarie verifiche, ne valuteranno ...

Pushkov : viSITA a Mosca di senatori statunitensi non porterà una svolta in politica - : Il senatore russo Alexey Pushkov crede che la visita dei senatori americani a Mosca non dovrebbe attendere una svolta in politica, ma questo è un passo importante. In precedenza è stato riferito della ...