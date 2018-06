Crollo dei prezzi per Huawei P9 Lite | batteria ed altre componenti in saldo

optimaitalia

: Crollo dei prezzi per #HuaweiP9Lite: batteria ed altre componenti in saldo - OptiMagazine : Crollo dei prezzi per #HuaweiP9Lite: batteria ed altre componenti in saldo - Climacter : ACCIDIA: il settimo dei sei peccati capitali, quello che tutti dimenticano quando li si sfida a elencarli. Come il… - Studio_deRosso : forse anche a causa del crollo dei valori immobiliari -

(Di venerdì 29 giugno 2018) Spuntano alcune novità molto interessanti in questi giorni direttamente dallo store ufficiale di, almeno per quanto riguarda la versione singol SIM del cosiddettoP9. Si tratta di un modello ancora molto diffuso in Italia e nel resto del mondo, al punto che moltissimi utenti stanno valutando la possibilità di acquistare alcuni pezzi di ricambio originali per allungargli il ciclo di vita. Proprio per venire incontro a questo tipo di esigenza, il produttore asiatico ha deciso di abbassare idi determinati prodotti, che oggi voglio portare alla vostra attenzione.Non posso non partire dalla, se pensiamo che il nostro ultimo report sull'autonomia dello stessoP9risale a diverse settimane fa e che da allora, a conti fatti, non abbiamo toccato con mano ulteriori novità dal punto di vista degli aggiornamenti software. In questo caso occorre ...