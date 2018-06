Crisi Polioli | raccolta fondi per i lavoratori

notiziaoggivercelli

: Il TG Estate di - vercelliwebtv : Il TG Estate di - vercelliwebtv : Il TG Estate di - PAndrissi : RT @crpiemonte: L'assessore @GiannaPentenero risponde all'interrogazione del consigliere @PAndrissi (M5s) sulla crisi occupazionale alla #P… -

(Di venerdì 29 giugno 2018) Anche in questa occasione assistiamo e partecipiamo attivamente all'attivazione mediatica e politica nella speranza che cambi qualcosa o che vi siano delle soluzioni per reinserimento in altre realtà,...