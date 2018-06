Crash Bandicoot N Sane Trilogy disponibile al download per Xbox One

Alle 21 in diretta con Crash Bandicoot : N. Sane Trilogy all'interno di Nerding After Dinner : Come ogni giovedì anche quest'oggi sarà tempo di Nerding After Dinner, la nostra classica rubrica serale che ci mette di fronte ad alcune perle nascoste del panorama indie o ai grandissimi titoli del momento. In questo caso abbiamo deciso di tornare a parlare di un gioco che si è già dimostrato un successo su PS4: Crash Bandicoot: N. Sane TrilogyMa perché giocare al ritorno in grande stile del peramele? Semplice: Crash Bandicoot: N. Sane Trilogy ...

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy sta per arrivare su Nintendo Switch : pubblicato il trailer di lancio : Il mese scorso abbiamo scoperto che la versione Switch di Crash Bandicoot N. Sane Trilogy sarebbe stata lanciata alla fine di giugno. Ora che la data dista pochissimi giorni, ecco che l'editore Activision e lo sviluppatore Toys of Bob hanno rilasciato un trailer nuovo di zecca per celebrare questa occasione.Come riporta Dualshockers, nonostante si tratti di un breve filamto, il trailer ci permette di dare uno sguardo a vari spezzoni di gameplay ...

Un solo ingegnere porta Crash Bandicoot N. Sane Trilogy su Nintendo Switch : Vicarious Visions è il responsabile della conversione di Crash Bandicoot N. Sane Trilogy su Nintendo Switch, e l'ultima dichiarazione dello studio è piuttosto interessante.Come riporta MyNintendonews, il port per la console ibrida di Nintendo del classico PlayStation è opera di un solo ingegnere. Negli studi di Vicarious Visions infatti, durante un lungo fine settimana di lavoro, un solo sviluppatore si è cimentato nel port convertendo il primo ...

E3 2018 : Crash Bandicoot N. Sane Trilogy sta per ricevere il nuovo livello "Future Tense" : Proprio mentre i fan pensavano di aver ormai dominato tutti i livelli di Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, Activision Publishing, una sussidiaria proprietà di Activision Blizzard (NASDAQ: ATVI), annuncia l'introduzione di un nuovissimo livello chiamo "FUTURE TENSE" per avere una buona ragione per giocare tutta l'estate a Crash. Il prossimo 29 giugno, il livello Future Tense sarà incluso come bonus in Crash Bandicoot 3: Warped, gioco di Crash ...

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy : l'uscita su Xbox One - PC e Switch è stata anticipata : Dopo essere arrivato su PlayStation 4 nel giugno del 2017, Crash Bandicoot N.Sane Trilogy si appresta a debuttare su PC, Xbox One e Nintendo Switch, anche se questo potrebbe avvenire prima di quanto i fan si aspettassero.La remastered dei primi tre capitoli della serie Crash Bandicoot era infatti prevista sulle nuove piattaforme per il 10 luglio, ma con un annuncio a sorpresa su Twitter Activision ha annunciato di aver anticipato di circa due ...