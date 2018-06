Così è una rapina | ci perdo la metà Le proteste degli ex parlamentari per il

Ha una malattia rara - sospende le cure per avere una bimba : "Così ho avverato il mio sogno" : Gabriela Verzì, da Biancavilla nel catanese, ai piedi dell'Etna, ha una forza di volontà esplosiva come il vulcano che le abita accanto. "Ho la pelle dura per la sclerodermia, ma per carattere...

“Una volta l’abbiamo beccata Così”. Chiara Ferragni - dal suo passato spuntano cose assurde : Pochi giorni fa contro di lei erano piombati fiumi di critiche. Il motivo? Non tutti hanno gradito il continuo pubblicare su Instagram le foto del piccolo Leone. “Troppo sovresposto” è stata la sentenza di chi ha addirittura messo in discussione le loro capacità genitoriali. La replica di Fedez e Chiara non era tardata ad arrivare e il neo papà, oltre a rispondere a tono alle polemiche, ha anche sottolineato come il mezzo social ...

Meghan Markle accavalla le gambe : Così infrange una regola reale : Meghan Markle sta infrangendo una regola della Royal Family , relativa alle foto ufficiali? Analizzando le pagine ufficiali di Kensington Palace sui social network, sembra non vi siano dubbi: non sono ...

Elezioni Comunali - Così si sgretola il mito del popolo rosso : Nelle Regioni rosse la rivoluzione della post-modernità, l'avvento della società liquida, l'economia dell'immateriale sono passate come un rullo compressore su quella dimensione popolare, organica, ...

SPY FINANZA/ Così Pechino e la Fed hanno in mano le chiavi di una nuova crisi : Doppio segnale d'allarme: la Bri certifica che cresce l'indebitamento globale e la Banca centrale cinese vara un impulso monetario solo interno.

Comunali - Così il centrodestra si è preso le roccaforti rosse : Il centrodestra sfonda, il M5S vince al secondo turno e il Pd si rifugia nella costa adriatica. È questa la sintesi che emerge dall"analisi dei dati compiuta dall'Istituto Cattaneo per quanto riguarda il secondo turno delle amministrative.Il dato più evidente è il crollo del centrosinistra che amministrava 43 comuni su 76 (pari al 56,6%) e, ora, ne controlla soltanto 27 (pari al 35,5%) con un calo di 21,1 punti sul totale. Il centrodestra, a ...

“Così ci fai uscire di testa”. Caterina Balivo mai vista Così : è da urlo. La foto sui social è una valanga di sensualità (e i fan ringraziano) : A settembre Caterina Balivo cambia vita. Letteralmente. Lascia Milano e si trasferisce a Roma. Lascia Raidue e ”Detto fatto” per condurre un nuovo programma su Raiuno, nella stessa fascia oraria del dopopranzo. Il titolo è ”Vieni da me”, un contenitore del pomeriggio divertente, con ospiti, sulla falsa riga del ”The Ellen DeGeneres Show”, il talk show statunitense condotto dall’attrice comica Ellen ...

24 giugno - San Giovanni Battista : ecco perché è una ricorrenza Così sentita : Arriva anche quest’anno il 24 giugno, giorno in cui si celebra la nascita di San Giovanni Battista. Sono i Vangeli a dirci che era figlio di Zaccaria e di Elisabetta e che fu generato quando i genitori erano in tarda età. Zaccaria era della classe di Abia, Elisabetta discendeva da Aronne. Mentre un giorno Zaccaria offriva incenso nel tempio, gli comparve l’Arcangelo Gabriele che gli disse “Non temere Zaccaria, la tua preghiera è stata esaudita e ...

"Sono una ex deportata e temo la politica italiana : anche gli ex dittatori iniziarono Così". La lettera della vedova di Sandro Veronesi : "Sono stata fidanzata e moglie del professor Umberto Veronesi per oltre 60 anni. Ho avuto 6 figli meravigliosi, tutti laureati in discipline importanti. Oggi ho paura, ho paura degli atteggiamenti arroganti e populisti di alcuni politici. I discorsi a voce alta con le mani appoggiate ai fianchi mi ricordano troppo i passati despoti". Lo scrive in una lettera inviata al Corriere della Sera Sultana Razon, vedova del professore Umberto Veronesi, ...

Una lettera nascosta nella foto di Maria Teresa : 'Non voglio che mia madre mi veda Così' : SAN BENEDETTO DEL TRONTO A 37 anni di distanza dal rogo del Ballarin in cui persero la vita Carla Bisirri e Maria Teresa Napoleoni, è stata ritrovata una lettera scritta proprio da quest'ultima, morta ...

Assalto all’estate con il nuovo singolo di Elya Zambolin : testo di Una ragazza Così : Il nuovo singolo di Elya Zambolin arriva in radio a partire dal 29 giugno. Il titolo scelto è Una ragazza così, con il quale l'artista veneto ha deciso di anticipare il rilascio del primo disco da solista del giovane cantautore e vincitore di una borsa di studio finanziata da SIAE. Il brano rappresenta uno spaccato delle relazioni umane, con una forte contrapposizione tra quelle reali e quelle legate al mondo virtuale, spesso confuso con la ...

Roma - 'Ti do una martellata' : Così il re degli ambulanti minacciava vigili e funzionari : Le accuse di corruzione ai vigili che effettuavano i controlli: 'Siete dei papponi'. E le minacce ai funzionari del Campidoglio: 'Ti do una martellata'. Diceva di essere perseguitato dai vigili urbani ...

“Io e te…”. Favoloso si dichiara e la Moric lo ‘sotterra’ Così : una roba mai vista. E per Nina scatta la standing ovation : “Più ti ho vicina, più capisco i miei sbagli, più ti ho vicina e più capisco che se c’è una storia che non può finire, quella è la nostra”. Luigi Favoloso fa una vera e propria dedica d’amore a Nina Moric. Dopo la forte crisi che aveva investito la coppia quando lui era nella casa del Grande Fratello e si era avvicinato a Patrizia Bonetti, con conseguente decisione della modella croata di lasciare Luigi tramite social, le cose ...

ECLISSI LUNARE PIÙ LUNGA DEL SECOLO/ Video : il 27 luglio l'evento - ma ecco perché durerà Così a lungo : ECLISSI LUNARE più LUNGA del SECOLO, il prossimo 27 luglio tutti col naso all’insù, anche Marte sarà esposto. Uno spettacolo preannunciato quanto accadrà nei cieli fra poco più di un mese(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 13:00:00 GMT)