Corsa in montagna – Campionati Europei | sedici gli azzurri impegnati nella rassegna

(Di venerdì 29 giugno 2018) In occasione dellacontinentale di Skopje, la squadra azzurra si presenterà conatleti equamente suddivisi tra uomini e donne La squadra italiana si prepara ad affrontare, domenica 1° luglio, idiina Skopje.capitale della Macedonia in gara 16, 8 uomini e 8 donne, con 4 formazioni complete: seniores e under 20, in entrambi i settori. Il team maschile proverà a tornare in cima al podio, guidato dai gemelli piemontesi Martin e Bernard Dematteis che hanno trionfato nel 2016 ad Arco in un emozionante arrivo nell’ultima volta con lo stesso format di salita e discesa previsto quest’anno. Dopo un ventennio di dominio,edizione invece glihanno dovuto cedere il titolo alla Francia. Anche al femminile l’Italia punta in alto con la valtellinese Alice Gaggi, argento due anni fa ed ex campionessa ...