Corruzione, la Procura di Milano: "L'Anac ha reso inutili molte indagini" | La replica: "Accuse generiche"

Corruzione nella polizia - 8 arresti a Roma. Fermati anche poliziotto eroe e "talpa" in Procura - candidata nel 2016 di "Noi con Salvini" : Corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio, Corruzione per l'esercizio della funzione, accesso abusivo al sistema informatico e rivelazione di segreti di ufficio. Con queste accuse 8 persone, tra cui 6 agenti della polizia, sono state arrestate dopo un'indagine dei Carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma. Le altre persone fermate sono una dipendente della Procura di Roma e un imprenditore pregiudicato.Al centro dell'inchiesta, ...

Corruzione nella polizia - 8 arresti a Roma. Fermati anche una "talpa" della Procura - candidata nel 2016 con "Noi con Salvini" : Corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio, Corruzione per l'esercizio della funzione, accesso abusivo al sistema informatico e rivelazione di segreti di ufficio. Con queste accuse 8 persone, tra cui 6 agenti della polizia, sono state arrestate dopo un'indagine dei Carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma. Le altre persone fermate sono una dipendente della Procura di Roma e un imprenditore pregiudicato.Al centro dell'inchiesta, ...

VIDEO – Corruzione e rivelazione di segreti d’ufficio arrestati 6 poliziotti e un dipendente Procura : I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma e la Squadra Mobile della Questura di Roma hanno eseguito un’ordinanza emessa dal GIP presso il Tribunale di Roma, su richiesta della locale Procura della Repubblica, che dispone misure cautelari nei confronti di 9 persone ritenute responsabili, a vario titolo, di Corruzione per atti contrari ai doveri di […] L'articolo VIDEO – Corruzione e rivelazione di segreti d’ufficio ...

Operazione anti Corruzione - arrestati 6 agenti di polizia e un dipendente della Procura : Un'indagine dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma e della Squadra Mobile ha sgominato una rete di corruzione che coinvolgeva agenti di polizia, accusati di proprio di corruzione e rivelazione di segreti d'ufficio...

Roma - arrestati sei poliziotti e un dipendente della Procura : “Corruzione e rivelazione di segreti d’ufficio” : Sono accusati a vario titolo di corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio e per l’esercizio della funzione, di essere entrati abusivamente nel sistema informatico e di aver rivelato segreti d’ufficio. Per questo sei agenti di polizia di Roma sono stati arrestati al termine di un’indagine dei Carabinieri del Nucleo Investigativo della Capitale. In carcere anche un dipendente della Procura di Roma e un ...

Roma : Corruzione in Procura e Polizia - 8 arresti : Roma – E’ stata emessa un’ordinanza che dispone misure cautelari nei confronti di 9 persone. Queste ultime sono ritenute responsabili, a vario titolo, di Corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio e Corruzione per l’esercizio della funzione. Ma anche di accesso abusivo a un sistema informatico o telematico e rivelazione e utilizzazione di segreti di ufficio. Tale ordinanza è stata eseguita dai Carabinieri del ...

Roma - Corruzione nella polizia : arrestati 6 agenti e un dipendente della Procura : della rete faceva parte anche un pregiudicato. Tra le accuse ci sono l'accesso abusivo ai sistemi informatici e la rivelazione di segreti d'ufficio

Torino - “Corruzione in procura” : Milano apre fascicolo dopo trasmissione atti : Sul presunto scambio di favori all’interno della procura di Torino indagheranno i magistrati della procura di Milano, competente nei reati commessi dai colleghi piemontesi o ai loro danni. Nel Palazzo di giustizia di via Freguglia è stato aperto un fascicolo a “modello 45”, cioè senza ipotesi di reato e senza indagati, sui fatti emersi nel corso di un’inchiesta che ruota intorno a un carabiniere in forza nella procura torinese e a un avvocato ...