Conte | soddisfatto per accordo a Consiglio Ue | negoziato complesso

Migranti - si sblocca l’accordo con tutti 28 paesi Ue. Conte soddisfatto : «Ora l’Italia non è più sola» : Nel documento finale approvato nella notte dal Consiglio europeo, sulla scia della mediazione Italia-Francia, è «passato un nuovo approccio per quanto riguarda i salvataggi in mare: d'ora in poi si prevedono azioni basate sulla condivisione e quindi coordinate tra gli stati membri». Verrà rifinanziato il fondo fiduciario per l'Africa e creati centri di «accoglienza per consentire lo sbarco e se il caso il transito dei Migranti anche in paesi ...