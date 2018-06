Conte non nega la manovra correttiva

Migranti - Conte : "L'Italia non ha dato disponibilità a centri" : Per l'ubicazione dei centri sorvegliati per i Migranti "vedremo: qualche Paese informalmente ha già dato la disponibilità, non l'Italia . Vedremo, ovviamente è un po' difficile pensare ai Paesi ...

F1 - Raikkonen Contento a metà : “non è stato un disastro - ma nemmeno una giornata perfetta” : Il pilota della Ferrari ha commentato la prima giornata di libere andate in scena sul circuito di Spielberg, esprimendo le proprie sensazioni a riguardo La seconda sessione di prove libere del Gp d’Austria regala quasi gli stessi risultati delle prima, con i due piloti della Mercedes che dettano il ritmo chiudendo davanti a tutti. Lewis Hamilton è il più veloce in pista come accaduto al mattino, il britannico firma un 1:04.579 con ...

Migranti - Conte : 'Non imposti a nessuno i centri di accoglienza' : L'accordo raggiunto dagli Stati Ue al vertice di Bruxelles "fa riferimento ai centri di accoglienza, ma non si impone a nessuno di realizzarli". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, illustrando le ...

Macron : "Centri di accoglienza non in Francia ma nei Paesi di primo arrivo" | Conte : "Era stanco - lo smentisco" | Video : Il premier italiano: "Accordo sui migranti stabilisce azioni condivise anche nel salvataggio in mare. E' un principiomai affermato prima"

Migranti - Macron avverte l'Italia : centri di accoglienza non in Francia. Conte : poteva andare meglio : I 28 leader europei riuniti a Bruxelles hanno trovato un faticoso accordo sulle conclusioni del Consiglio Ue, inclusa l'immigrazione. I capi di Stato e di governo europei hanno discusso...

Macron gela Conte : ‘Centri per i migranti solo in Italia e Spagna - non in Francia’ I punti irrisolti dell’accordo| Testo : Il presidente francese ha rimarcato che le regole del trattato di Dublino restano invariante e che di conseguenza i centri su base volontaria riguardano solo i paesi di approdo dei rifugiati

Usa - Melania Trump Contestata a Phoenix. La first lady nella struttura per bimbi migranti : “Non è la benvenuta” : Melania Trump vola in Arizona per visitare un’altra struttura che ospita minori entrati illegalmente nel paese. Dopo il viaggio in Texas, avvenuto la scorsa settimana, la first lady è atterrata a Tucson. Stavolta, come notano i cronisti al seguito della moglie del presidente, nessun messaggio ‘ambiguo’ sulla giacca: la scorsa settimana, Melania ha fatto discutere per la scelta di indossare un parka con la scritta ‘A me non ...

Cesare Paladino - "suocero" di Giuseppe Conte - è indagato per non aver versato 2 milioni di euro della tassa di soggiorno a Roma : Dal 2014 al 2018 avrebbe intascato la tassa di soggiorno destinata alle casse del Comune di Roma. Per questo il gip capitolino Giovanni Giorgianni, su richiesta della Procura, ha proceduto al sequestro preventivo di 2 milioni di euro nei confronti di Cesare Paladino, amministratore unico della società che gestisce il Grand Hotel Plaza, struttura a quattro stelle nella centralissima via del Corso, e "suocero" dell'attuale premier Giuseppe ...

Vertice Ue sui migranti - Conte : festeggia ma Salvini lo gela : “Non mi fido. Voglio fatti - non parole” : Il presidente Conte ha annunciato il raggiungimento di un'intesa a 28 sui migranti e a margine del Consiglio Europeo ha dichiarato: "L'Italia non è più sola". Il ministro dell'Interno Matteo Salvini, però, appare scettico e gela il premier: "Non mi fido. Voglio fatti, non parole". Il Partito Democratico critica l'accordo raggiunto.Continua a leggere

Accordo Migranti - Conte esulta : 'L'Italia non è più sola in UE' : "E' stato un lungo negoziato, ma l'Italia da oggi non è più sola". Il premier Giuseppe Conte , lasciando all'alba il vertice europeo, visibilmente soddisfatto, elenca un articolo dopo l'altro il testo ...