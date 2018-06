Consiglio regionale | conclusi lavori seconda commissione

Anonymous 'oscura' il sito del Consiglio regionale della Toscana : Anonymous Italia torna a farsi viva con un'operazione di 'defacing': a farne le spese, in tarda mattinata, il sito del Consiglio regionale toscano sul quale, prima di finire offline, è comparsa la ...

Toscana : attacco hacker blocca il sito del Consiglio regionale : Un attacco hacker ha messo fuori uso nel pomeriggio il sito del Consiglio regionale della Toscana. Intorno alle 16.00 sono comparse alcune foto targate ‘Anonymous Italia’ nella galleria di immagini nella homepage del sito, una con il logo dell’organizzazione di hacker, l’altra con la scritta in inglese “La gente non deve aver paura dei propri governi, i governi devono aver paura dei loro popoli“. In seguito ...

I lavoratori dei Centri per l'impiego al Consiglio regionale : "Uguale trattamento per stabilizzati e precari" : Uguale trattamento per i precari e per chi ha un contratto a tempo indeterminato. Lo hanno chiesto oggi i lavoratori dei Centri per l'impiego, auditi in Consiglio regionale del Piemonte. Presenti il ...

Antonio Fosson è Presidente del Consiglio regionale - Rini e Bianchi i Vice : Lo dobbiamo alla nostra gente, per ridare fiducia verso le istituzioni e la politica, ed una nuova speranza per il futuro'. Per la Vicepresidenza la maggioranza propone - per bocca di Andrea Manfrin, ...

Veneto : i lavori del Consiglio regionale della settimana (4) : (AdnKronos) - Calendarizzate, inoltre, diverse presentazioni sui seguenti documenti: Proposta di Legge, di iniziativa consiliare, relativa alla modifica dell'articolo 33 della L.R. 8 maggio 2009, n. 12, ‘Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio’; Proposta di Legge, di iniziativa consil

Veneto : i lavori del Consiglio regionale della settimana (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Mercoledì 27 giugno, alle ore 10.30, è convocata la Quinta Commissione consiliare permanente per il parere sul provvedimento della Giunta che autorizza l'assunzione di personale, da parte di Azienda Zero, prioritariamente con le procedure di cui all'articolo 20, comma 1,

Veneto : i lavori del Consiglio regionale della settimana (3) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Verrà, inoltre, esaminato il Progetto di Legge, di iniziativa consiliare, relativo alla modifica della L.R. 23 ottobre 2003, n. 23, 'Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva di carburanti’. Prevista, infine, la presentazione: della Propost

Veneto : i lavori del Consiglio regionale della settimana : Venezia, 25 giu. (AdnKronos) - L’Agenda settimanale prevede innanzitutto la convocazione del Consiglio regionale del Veneto, in seduta ordinaria, nella giornata di martedì 26 giugno, a partire dalle ore 10.30, con all’OdG diverse interrogazioni a risposta immediata e scritta, in materia di sanità, i

Il Consiglio regionale ha approvato gli articoli 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 e 8 del Testo Unico sulla lingua sarda. : E' chiaro che la politica linguistica va regolamentata ma l'unificazione linguistica non è l'obiettivo di questa legge ma proprio il contrario: il rispetto di ogni specificità linguistica». L'Udc ...

Giuseppe Pedà entra in Consiglio regionale : Laureato in economia e commercio, è dottore commercialista e revisore dei conti, ma la sua attività principale è quella di imprenditore nel settore della distribuzione di carburanti e nella ...

Veneto : i lavori della settimana del Consiglio regionale : Venezia, 18 giu. (AdnKronos) - L’Agenda settimanale prevede la convocazione del Consiglio regionale del Veneto, in seduta ordinaria, nelle giornate di martedì 19 e mercoledì 20 giugno, a partire dalle ore 10.30, con all’OdG innanzitutto diverse interrogazioni a risposta scritta, in materia di sanità

Consiglio regionale - nuova veste per Calabria on web : Contestualmente, consentirà ai cittadini e ai lettori di ogni parte del mondo, di conoscere le bellissime storie che esaltano e arricchiscono le tradizioni, l'economia e la cultura della Calabria. ...