ConciliaWeb partirà il 23 luglio in seguito alla modifica della delibera 203 18

tuttoandroid

(Di venerdì 29 giugno 2018) L'AGCOM dà il via liberapiattaformama ne posticipa l'entrata in funzione al prossimo 232018 apportando alcune modifiche203/18. Ancora tre settimane da aspettare dunque affinché il tanto atteso strumento web per la risoluzione delle controversie con gli operatori sia effettivamente fruibile da tutti. L'articoloil 23in203/18 proviene da TuttoAndroid.