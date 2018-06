' Come un gatto in tangenziale' | Nastri d' Argento a Paola Cortellesi e Albanese

Non solo scatolette : Come nutrire il cane e gatto secondo le ultime tendenze : Per i loro amici a quattro zampe, gli italiani non badano a spese. Soprattutto quando si tratta di alimentazione. Un’indagine di idealo, il portale internazionale per la comparazione dei prezzi online, dimostra che nel 2018 l’interesse complessivo nei confronti dei prodotti per animali è aumentato del 55,5%. In particolare, l’attenzione per i cani è salita del 136% rispetto al 2017, quella per i gatti del 97%. E quasi la totalità delle ricerche ...

Globi d'Oro. la stampa estera premia Paola Cortellesi per "Come un gatto in tangenziale" : di Paolo Travisi La sua Monica, nonostante la romanità del personaggio, è piaciuto così tanto ai giornalisti dell'Associazione stampa estera che hanno premiato la sua interprete: Paola Cortellesi. I ...

Vittorio Feltri - la fucilata contro il governo Conte : 'Mi garba Come un gatto attaccato allo scroto - ma...' : Questi poveri disgraziati governano da due giorni, uno dei quali festivo, e giá sono sotto tiro. Il ministro leghista Fontana ha detto che non vuole famiglie gay, forse non sa che esse sono previste ...

Come capire se il tuo gatto è felice : Il modo più naturale con cui il gatto dimostra di stare bene nel suo ambiente familiare è rilasciare i feromoni mentre si struscia con il muso sugli oggetti di casa o sulle gambe del suo padrone. Questo è solo uno dei segnali per capire se il vostro quattro zampe è felice insieme a voi. Spesso, infatti, a causa anche del tempo che si passa fuori casa e in cui si lascia il gatto da solo, non ci si rende conto della situazione di disagio, stress e ...