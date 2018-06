Come lavare la pelle

Come lavare la lana e il cashmere : Come lavare la lana e cashmere: Come impostare il lavaggio in lavatrice o a mano di tessuti in lana (alpaca, aran, lana pettinata, lana merinos, lana vergine…) e cashmere. Dal detersivo da usare ai consigli per ottenere capi sempre morbidi. Come asciugare la lana senza deformarla. (altro…) The post Come lavare la lana e il cashmere appeared first on Idee Green.

Come lavare la lana e cashmere : Come lavare la lana e cashmere: Come impostare il lavaggio in lavatrice o a mano di tessuti in lana (alpaca, aran, lana pettinata…) e cashmere. Dal detersivo da usare ai consigli per ottenere capi sempre morbidi. (altro…) The post Come lavare la lana e cashmere appeared first on Idee Green.