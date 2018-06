Come Harry Potter | il ' mantello dell' invisibilità' esiste davvero | o quasi

Tutti pazzi per il “quidditch babbano” - Come si gioca lo sport di Harry Potter : Grifondoro, Serpeverde, Corvonero e Tassorosso: la scuola di stregoneria di Hogwarts ha una squadra di Quidditch per ognuna delle case. La disciplina più celebre dell’universo magico, protagonista nei romanzi della saga di Harry Potter di agguerrite partite a cavallo di manici di scopa, è diventata uno sport vero: il quidditch babbano, “muggle q...

Harry Come Lady Diana : sa ascoltare le persone. E Meghan Markle? : L’eredità di mamma Diana per Harry e l’amore per Meghan Markle: Elton John svela alcuni retroscena nella vita privata del secondogenito di Lady D. Il cantante, come è noto, era un grande amico e confidente della Principessa, tanto che il legame che aveva con lei è continuato anche con i suoi figli. In particolare con Harry, che assomiglia molto a sua madre e ha ereditato da lei la voglia di rendere migliore il mondo, sposando cause ...

Meghan Markle e Harry/ Come hanno accolto la sposa gli altri reali? Ecco le indiscrezioni : Meghan Markle e il Principe Harry: Come hanno accolto la sposa gli altri membri reali? Ecco le prime indiscrezioni a distanza di circa due settimane dall'evento più chiacchierato dell'anno.(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 10:17:00 GMT)

Il talento nascosto di Harry Styles Come giocoliere sul palco del Live On Tour in Sud America (video) : L'uomo dai mille talenti: Harry Styles come giocoliere ci sa proprio fare e l'ha dimostrato in diretta sul palco del Live On Tour 2018, che la sera scorsa ha fatto tappa in Brasile, a Rio De Janeiro. Si sa, i concerti di Harry Styles non sono solamente concerti: sono spettacolo a tutti gli effetti, uno show esilarante ricco di fuoriprogramma e siparietti divertenti per intrattenere il pubblico. Protagonista sempre e solo il cantante ...

“Mi sto…”. Ma Come?! Royal wedding : l’imbarazzante labiale di Harry. Mentre gli occhi del mondo sono puntati su di lui - e su Meghan Markle - il 33enne ammira la sua sposa ed esclama la frase : Ha pronunciato ‘sì’ in anticipo, Mentre il prete stava ancora finendo di scandire la frase Meghan Markle è riuscita a tenere a bada la commozione, William è stato testimone esemplare, Kate Middleton si è occupata dei bambini del corteo nuziale. Tutto è filato liscio al Royal wedding più atteso del 2018, celebrato il 19 maggio al castello di Windsor. I due sposi si sono visti per la prima volta e sono apparsi raggianti, ...

Come si sono conosciuti Harry e Meghan? 3 cose che non sai sulla Lady Diana 2.0 : Un royal wedding fuori dall'ordinario quello tra il principe Harry e Meghan Markle. Lei, neo-duchessa del Sussex, ha messo subito le cose in chiaro sulla pagina ufficiale di Buckingham Palace che raccoglie le biografie della famiglia reale: "sono femminista". Lui è l'ex piccolo di casa Windsor, l'ex figlio tormentato della compianta principessa Diana e del principe Carlo, che oggi mostra il volto dell'uomo, il volto del duca di ...

“Oddio Doria”. Royal wedding : la mamma di Meghan Markle si è presentata così. L’avete notata? Quel particolare della suocera di Harry non è passato inosservato (e Come poteva?) : Doria Ragland non ha molto di che recriminarsi come mamma. E Meghan, fresca moglie del principe William, non ha mai perso occasione per ribadirlo. Non ha mai nascosto di essere davvero legata a lei, di aver imparato tutto da lei, di voler essere come lei. Si è battuta fino all’ultimo per far sì che fosse proprio mamma Doria ad accompagnarla all’altare della St. George Chapel. Non ci è riuscita – l’attrice americana ...

Matrimonio Harry e Meghan - Come vedere le nozze reali in diretta tv : La data del 19 maggio 2018 è già evidenziata sul calendario degli appassionati della cronaca rosa più ‘altolocata’, in fermento per il Matrimonio dell’anno del principe Harry con Meghan...

Come seguire il matrimonio di Harry e Meghan - orari e canali : da Rai1 a Sky e Facebook tutte le dirette sul royal wedding : Il grande giorno è finalmente qui: oggi, sabato 19 maggio, si celebrerà il royal wedding, vale a dire il tanto atteso matrimonio di Harry e Meghan. Il principe del Galles e l'ex attrice celebreranno le loro nozze nella St. George Chapel oggi alle 12:00 locali, vale a dire alle 13:00 italiane, e anche dall'Italia sarà possibile seguire in diretta il matrimonio più chiacchierato degli ultimi mesi. Su Rai1 sarà in onda dalle 12:20 lo speciale ...

Beatrice e Eugenie Come si vestiranno?/ Occhi puntati sul loro look al matrimonio Harry e Meghan : matrimonio Harry e Meghan, Beatrice e Eugenie come si vestiranno? Tutti gli Occhi puntati sul loro look dopo i cappellini delle nozze tra William e Kate Middleton.(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 05:11:00 GMT)

Come lo stile di Meghan si è trasformato dal suo fidanzamento con Harry : Meghan Markle non è ancora un membro ufficiale della famiglia reale, ma il suo guardaroba è sicuramente adatto per una duchessa.Da quando si è fidanzata col Principe Harry alla fine del 2017, la 36enne californiana ha sposato alla perfezione lo stile della famiglia reale, Come i fascinator, i cappottini fatti su misura dal taglio femminile. (Forse avrà preso qualche lezione di stile dalla Duchessa di Cambridge, Kate ...

Kate Middleton - Come si vestirà al matrimonio di Harry e Meghan Markle : Il matrimonio di Harry e Meghan Markle sarà la prima occasione in cui rivedremo Kate Middleton dopo la nascita di Louis avvenuta lo scorso 23 aprile. C’è dunque grande attesa per il look che sfoggerà. L’invito prevede il seguente dress code: uniformi, completo scuro per gli uomini con camicia e cravatta, un abito da giorno per le donne, lungo almeno fino al ginocchio e un cappello. Sicuramente, Kate si atterrà al protocollo ...

Matrimonio Harry e Meghan diretta streaming e tv : Come vederlo : Un’intera nazione insegue il mito della favola romantica che ha reso mitica Lady Diana Spencer sposa il 29 luglio 1981 di Carlo, principe del Galles. La caratteristica principale della compianta principessa furono l’originalità e la naturale ostilità suscitata nella nobile famiglia della Regina Elisabetta II. A 37 anni il principe Henry del Galles sta per sposare Rachel Meghan Markle, nata per ironia della sorte a Los Angeles il 4 agosto 1981, ...

