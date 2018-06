Coldiretti | con le sanzioni alla Russia scatta l’embargo al Made in Italy

Coldiretti : in 25 anni +49% consumo olio d’oliva nel mondo : Roma, 28 giu. (Labitalia) – Crescita record dei consumi mondiali di olio d’oliva nel mondo, che in una sola generazione hanno fatto un balzo di quasi il 49% negli ultimi 25 anni cambiando la dieta dei cittadini in molti Paesi, dal Giappone al Brasile, dalla Russia agli Stati Uniti, dalla Gran Bretagna alla Germania, sulla scia del successo della Dieta mediterranea dichiarata patrimonio dell’umanità dall’Unesco. è quanto ...

Consumi : Coldiretti Vicenza - in carrello spesa più acquisti frutta e pasta (2) : (AdnKronos) - Il crollo della produzione ha effetti sugli acquisti con il rischio di speculazioni nel passaggio dei prodotti dal campo alla tavola, a danno dei consumatori e dei produttori. “L’andamento anomalo di quest’anno conferma i cambiamenti climatici in atto che si manifestano – sottolineano

Alimenti - Coldiretti : con +49% vola l’olio d’oliva nel mondo : Crescita record dei consumi mondiali di olio d’oliva nel mondo che in una sola generazione hanno fatto un balzo di quasi il 49% negli ultimi 25 anni cambiando la dieta dei cittadini in molti Paesi, dal Giappone al Brasile, dalla Russia agli Stati Uniti, dalla Gran Bretagna alla Germania, sulla scia del successo della Dieta Mediterranea dichiarata patrimonio dell’umanità dall’Unesco. È quanto emerge dall’analisi di Coldiretti presentata in ...

Maltempo Enna e Caltanissetta - Coldiretti : gravi danni nelle campagne - chiesto il riconoscimento dello stato di calamità : “nelle province di Caltanissetta e di Enna è iniziata la conta dei danni causati dalle piogge dei giorni scorsi: distrutte strade poderali, interpoderali e comunali, terreni che hanno cambiato conformazione a causa di ampi fronti di smottamento, raccolti cancellati, corsi d’acqua ingrossati e fuoriusciti dal proprio alveo“. è questo il risultato della prima analisi della Coldiretti che con i propri tecnici sta monitorando il ...

Pil : Coldiretti - cala solo in agricoltura con clima pazzo -4 - 4% : Roma, 25 giu. (AdnKronos) – L’agricoltura frena il pil dal momento che è l’unico settore a fare registrare un calo del valore aggiunto (-4,4%) a causa del clima impazzito che ha avuto effetti devastanti nelle campagne con una storica siccità su cui si sono abbattuti violenti nubifragi a macchia di leopardo, per danni stimati nei campi superiori ai 2 miliardi di euro nel 2017. E’ quanto emerge da una analisi della ...

Coldiretti : il Pil cala solo in agricoltura con il clima pazzo : A franare l’andamento del Pil è stata l’agricoltura che è l’unico settore a fare registrare un calo del valore aggiunto (-4,4%) a causa del clima impazzito che ha avuto effetti devastanti nelle campagne con una storica siccità su cui si sono abbattuti violenti nubifragi a macchia di leopardo, per danni stimati nei campi superiori ai 2 miliardi di euro nel 2017. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti divulgata in occasione della ...

Coldiretti : contratto per 1 - 2 milioni di operai agricoli : Dopo sei mesi di negoziati e scongiurando uno sciopero indetto dai sindacati si è pervenuti alla chiusura del rinnovo del CCNL degli operai agricoli e florovivaisti che interessa circa un milione e duecentomila lavoratori e oltre duecentomila imprese del settore agricolo. Lo rende noto la Coldiretti che, insieme alle altre organizzazioni datoriali, ha rinnovato con FAI-CISL, UILA.UIL e FLAI-CGIL il contratto scaduto il 31 dicembre del ...

Coldiretti : importante scongiurare l’aumento delle aliquote Iva per evitare una pericolosa spirale recessiva : E’ importante scongiurare l’aumento delle aliquote Iva per evitare una pericolosa spirale recessiva in una situazione in cui i consumi interni risultano ancora particolarmente deboli nel 2017 (+1,6%). E’ quanto afferma la Coldiretti nel commentare positivamente la risoluzione della maggioranza che impegna il governo “ad assumere tutte le iniziative per favorire il disinnesco delle clausole di salvaguardia inerenti l’aumento ...

Coldiretti - 3 italiani su 4 diminuiscono gli sprechi a tavola : Teleborsa, - Gli sprechi domestici rappresentano ben il 54% del valore totale . Secondo un'indagine effettuata congiuntamente da Coldiretti e dall'Istituto Ixè, ogni anno gli italiani gettano nella ...

Anno nazionale del Cibo italiano : Intesa Sanpaolo con Coldiretti : La filiera agroalimentare e più in generale l'intero comparto agroalimentare rappresentano un fattore trainante dell'economia del Paese, della Regione e del Made in Italy, che Intesa Sanpaolo ...

Estate - Coldiretti : “Al via le prime partenze con 7.4 milioni in viaggio” : partenze al via nel primo weekend dopo la fine della scuola con 7,4 milioni di italiani che scelgono di andare in vacanza a giugno. Lo dice la Coldiretti sulla base dell’analisi contenuta nel Rapporto “Le vacanze italiane nel piatto 2018” presentato al Villaggio della Coldiretti ai Giardini Reali di Torino. “Andare in vacanza prima dell’arrivo dell’alta stagione consente risparmi che quest’anno – ...

Coldiretti : plauso per il no alla ratifica del trattato di libero scambio con il Canada (CETA) : “La decisione di non ratificare il trattato di libero scambio con il Canada (CETA) è una scelta giusta di fronte ad un accordo sbagliato e pericoloso per l’Italia contro il quale si è sollevata una vera rivolta popolare che ci ha visti protagonisti su tutto il territorio nazionale dove hanno già espresso contrarietà 15 regioni, 18 province 2500 comuni e 90 Consorzi di tutela delle produzioni a denominazioni di origine”. E’ quanto afferma il ...