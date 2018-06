Coca-Cola al fianco del Pride | lattina con il marchio ' Love'

Ladri affamati nella scuola di Via Firenze - "rubano" Coca Cola e patatine : La Spezia - Coca cola, patatine e snack. E' il bottino della "razzia" notturna avvenuta questa notte nella scuola di Via Firenze. Un brutto risveglio per il personale e per gli insegnanti che all'...

Milano Pride 2018 – La lattina di Coca Cola celebra l’amore universale : lattina arcobaleno al Milano Pride 2018. Un’esclusiva edizione limitata di Coca-Cola per celebrare l’amore universale Per celebrare il mese del Pride, Coca-Cola lancia un’edizione speciale della sua lattina, dedicata al sentimento che più di ogni altro racchiude tutti i significati e le declinazioni di inclusione: l’amore, quello in grado di unire tutto e tutti, di superare le distanze e andare oltre le etichette. Il logo Coca-Cola lascia ...

Scarseggia l’anidride carbonica : Coca Cola interrompe la produzione nel Regno Unito : Alcune linee di produzione degli stabilimenti Coca Cola del Regno Unito sono state sospese a causa della carenza di forniture di anidride carbonica.Continua a leggere

Sri Lanka - bambini giurano di 'proteggere la natura' e rinunciano alla Coca-Cola : La festa dei 'Supala' si è svolta in un clima gioioso, con canti, danze e spettacoli teatrali. Ad essere messi in scena, episodi di vita quotidiana ispirati alla Laudato sì , l'enciclica di papa ...

Green e hi-tech - i 30 anni del sito Coca-Cola Hbc Italia a Oricola : Il 30° anniversario dello stabilimento abruzzese d'imbottigliamento delle bevande a marchio The Coca-Cola Company è stato l'occasione per parlare, appunto, di sostenibilità ambientale ed economia ...

Arriva la Coca Cola Clear : la versione trasparente della bibita più nota al mondo : Arriva la Coca Cola Clear: la versione trasparente della bibita più nota al mondo La Coca Cola diventa trasparente, con una nuova ricetta il gruppo statunitense ha deciso di lanciare sul mercato la nuova bibita eliminando il suo caratteristico colore e facendola diventare completamente trasparente. Il debutto sarà in Giappone nei prossimi giorni ma al […] L'articolo Arriva la Coca Cola Clear: la versione trasparente della bibita più nota ...

