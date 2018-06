CLAUDIA GERINI Dal flirt con Verdone al nuovo governo | “Mi piacciono | i primi passi sono

CLAUDIA GERINI/ Il flirt con Carlo Verone : "Abbiamo poi capito di non essere pronti a una relazione" (Belve) : CLAUDIA GERINI è l'ospite di Belve: dalla relazione con Carlo Verdone allo scandalo Weinstein. Anche l'attrice è stata vittima di un episodio di molestia.(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 14:15:00 GMT)

A CLAUDIA GERINI il Premio “Nino Manfredi” sul palco dei Nastri d’Argento al Teatro Antico di Taormina : Va a Claudia Gerini il Premio ‘Nino Manfredi 2018′ che i Nastri d’Argento assegnano insieme alla famiglia del grande Nino per ricordarlo ogni

Belve - CLAUDIA GERINI : “Con Carlo Verdone c’è stata una storia - ma non ero pronta per una relazione seria” : Claudia Gerini parla della sua storia con Carlo Verdone, ospite di Francesca Fagnani a “Belve”, in onda venerdì 29 giugno alle 22:45 su NOVE. “Nella lista degli uomini innamorati e crollati ai suoi piedi c’è anche il regista di ‘Viaggi di nozze’: quanto è durato quel flirt?”, chiede la giornalista. “E’ durato un pochino – confessa l’attrice -, forse l’anno in cui abbiamo girato ‘Sono pazzo di Iris Blond’, non ...

Belve - CLAUDIA GERINI : “Da ragazzina sono stata molestata da un direttore del doppiaggio” : “Ogni donna ha il suo episodio di molestia”. Claudia Gerini scava in un passato da dimenticare della sua carriera nello spettacolo, ospite di Francesca Fagnani a “Belve”, in onda venerdì 29 giugno alle 22:45 su NOVE. “Le è successo qualcosa da ragazzina, adolescente poi da ragazza, che avrebbe preferito non vivere e ripensandoci oggi le fa male, qualche episodio sgradevole?”, chiede la giornalista. “Mi sono capitati degli episodi di ...

“Qualche Estate fa” - CLAUDIA GERINI racconta e canta Franco Califano : “Qualche Estate fa – Vita, poesia e musica di Franco Califano” è il titolo dello spettacolo che debutterà il 9 luglio ad Astimusica (Piazza Cattedrale – Asti ore 21,30). La vita di Califano è narrata in nove quadri, raccontati da nove donne diverse che prendono vita dalla fantasia e che raccontano aspetti e storie riferibili all’uomo e all’artista. Volto e anima di questi personaggi è Claudia Gerini, unica voce recitante e cantante. ...

A CLAUDIA GERINI il Premio Nino Manfredi : ... a cura del Sngci, con la regia di Luca Alcini che ne è anche autore insieme a Giancarlo De Andreis , sarà poi trasmessa in differita su Rai1 venerdì 6 Luglio , dopo le 23, e rilanciata poi nel mondo ...

CLAUDIA GERINI sta con Salvini : "Giusto il censimento dei rom - non è razzismo" : Sono un terremoto che spacca a metà l'Italia le dichiarazioni di Matteo Salvini sul problema immigrazione. La scossa più forte, dopo

CLAUDIA GERINI da Suburra 2 a L’Ispettore Coliandro 7 : annunciata la data di fine riprese della serie Netflix : Grandi notizie arrivano dal set di Suburra 2 le cui riprese sono partite lo scorso maggio e si terranno per tutta l'estate. Ad alzare il vero sul set della serie Netflix è una delle protagonista ovvero Claudia Gerini. L'attrice romana nella serie presta il volto alla viscida e arrampicatrice Sara Monaschi. L'incipit della stessa serie è da rintracciare nella sua voglia di mettere le mani su importanti affari e sui suoi piani e, a quanto pare, ...

